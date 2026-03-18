Lisa超愛的蒙奇奇來了！UNIQLO最新聯名5月登場　8款甜萌配色搶先公開

文／美人圈

讓BLACKPINK Lisa也淪陷的人氣IP日本萌系公仔「Monchhichi 蒙奇奇」又攜手UNIQLO搶攻少女們的錢包啦！繼先前引爆Threads網友們集體搶購的客製化UT系列，這次UNIQLO UT再度宣布呈現最新Monchhichi主題系列，把蒙奇奇家族的可愛魅力繼續延伸，搭配甜萌配色，療癒指數直接拉滿。從日常休閒到情侶穿搭都能駕馭，勢必再掀一波排隊搶購潮。

▲BLACKPINK Lisa私下超愛Monchhichi蒙奇奇。（圖／IG@lalalalisa_m）

▲UNIQLO UT Monchhichi聯名系列5月登場。（圖／UNIQLO）

UNIQLO UT Monchhichi主題系列何時開賣？

UNIQLO UT最新Monchhichi主題系列預計於5月下旬正式登場，官方也搶先公開8款販售款式。除了能看到雙胞胎弟妹Mychhichi可愛現身，還有復古黑白照片風設計、Monchhichi娃娃家族圖樣，以及與好友同框的溫馨畫面，全都注入UT經典T恤版型之中。從甜萌童趣到懷舊感滿滿，每一款都充滿話題度，值得粉絲收藏。

▲UNIQLO UT Monchhichi。（圖／IG@uniqlo_taiwan）

UNIQLO UT Monchhichi主題系列台幣售價？

目前UNIQLO UT最新Monchhichi主題系列台灣售價尚未由官方正式公布，不過可參考過往UNIQLO UT聯名系列的定價區間，成人T恤通常為NT$490、兒童款T恤約NT$390，以聯名系列來說價格相當親民，也難怪每次開賣都能引爆搶購熱潮。至於Monchhichi主題系列的確切販售日期仍待官方公告，喜歡的朋友不妨持續鎖定最新消息與開賣資訊。

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