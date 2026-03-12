細軟髮救星！AVEDA純豐系列升級改版　秀髮自然蓬鬆更減齡

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／品牌提供、翻攝自FB/ryo_hair

細軟髮族群都有像這樣的困擾，出門前總是要花大把時間將頭髮吹蓬，但只撐兩個小時就開始扁塌。梳髮時容易靜電糾結；想滋潤髮絲，卻不小心就過油厚重，不論怎麼整理，看起來就是沒精神，這時候應該從根本洗護做起，打造立體蓬鬆感。

▲AVEDA純豐系列形象圖。

AVEDA 產品教育講師 Elson 分享：「細軟髮之所以不好照顧，不只是髮量看起來少，更大的關鍵是結構支撐力弱，髮型容易被重力、濕氣、油脂拉回原型，這也讓許多細軟髮的人不敢使用潤髮或護髮產品，深怕頭髮一潤就塌，但這反而會讓頭髮逐漸乾燥受損、缺乏彈性，也就更難吹整出好看的髮型了。」

▲AVEDA 純豐洗髮精、純豐彈力水精華。

AVEDA 專為細軟髮所設計的「純豐系列」於今年春季迎來改版升級。全新配方以「輕盈蓬鬆」為核心，選富含八種氨基酸的有機認證紅莧籽萃取精華，這些植物營養被淬煉成細小胜肽分子，能快速滲透髮絲內部，從髮根到髮尾提升飽滿度，強化髮絲內在支撐力，打造比前一代更輕盈、自然的立體蓬鬆效果。

▲L’OCCITANE 草本強韌洗髮乳300ml&草本強韌潤髮乳250ml。

歐舒丹的草本強韌系列也專為細軟、易扁塌髮質設計，以迷迭香精華油能活絡頭皮微循環，激發頭皮活力，更添加源米胜肽提供構成角蛋白所需胺基酸，深度修護髮幹、強化髮絲結構，同時於表層形成保護膜，有效增加髮絲直徑與厚實度，改善靜電毛躁，讓髮絲視覺更顯豐盈與光澤。