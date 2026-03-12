fb ig video search mobile ETtoday

細軟髮救星！AVEDA純豐系列升級改版　秀髮自然蓬鬆更減齡

>

記者曾怡嘉／綜合報導　圖／品牌提供、翻攝自FB/ryo_hair

細軟髮族群都有像這樣的困擾，出門前總是要花大把時間將頭髮吹蓬，但只撐兩個小時就開始扁塌。梳髮時容易靜電糾結；想滋潤髮絲，卻不小心就過油厚重，不論怎麼整理，看起來就是沒精神，這時候應該從根本洗護做起，打造立體蓬鬆感。

▲▼細軟髮救星！AVEDA純豐系列升級改版 。（圖／品牌提供）

▲AVEDA純豐系列形象圖。

AVEDA 產品教育講師 Elson 分享：「細軟髮之所以不好照顧，不只是髮量看起來少，更大的關鍵是結構支撐力弱，髮型容易被重力、濕氣、油脂拉回原型，這也讓許多細軟髮的人不敢使用潤髮或護髮產品，深怕頭髮一潤就塌，但這反而會讓頭髮逐漸乾燥受損、缺乏彈性，也就更難吹整出好看的髮型了。」

▲▼細軟髮救星！AVEDA純豐系列升級改版 。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 純豐洗髮精、純豐彈力水精華。

AVEDA 專為細軟髮所設計的「純豐系列」於今年春季迎來改版升級。全新配方以「輕盈蓬鬆」為核心，選富含八種氨基酸的有機認證紅莧籽萃取精華，這些植物營養被淬煉成細小胜肽分子，能快速滲透髮絲內部，從髮根到髮尾提升飽滿度，強化髮絲內在支撐力，打造比前一代更輕盈、自然的立體蓬鬆效果。

▲▼細軟髮救星！AVEDA純豐系列升級改版 。（圖／品牌提供）

▲L’OCCITANE 草本強韌洗髮乳300ml&草本強韌潤髮乳250ml。

歐舒丹的草本強韌系列也專為細軟、易扁塌髮質設計，以迷迭香精華油能活絡頭皮微循環，激發頭皮活力，更添加源米胜肽提供構成角蛋白所需胺基酸，深度修護髮幹、強化髮絲結構，同時於表層形成保護膜，有效增加髮絲直徑與厚實度，改善靜電毛躁，讓髮絲視覺更顯豐盈與光澤。

關鍵字：

細軟髮, 蓬鬆, 洗護, AVEDA, 歐舒丹

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準

最容易對前任心軟回頭星座Top 3！第一名舊情回收王　根本放不下

最容易對前任心軟回頭星座Top 3！第一名舊情回收王　根本放不下

戀愛最沒安全感星座Top 3！冠軍太會腦補　愛越深越怕失去

戀愛最沒安全感星座Top 3！冠軍太會腦補　愛越深越怕失去

確定了！漢神洲際購物廣場4／10開幕　6.6萬坪準備開逛 6個方法教你戒掉消極心態　把心態從「輸贏」改成「學習」 春日香氛報到！SABON白茶春光限定、Diptyque爵夢淡香水同步登場 星巴克今推「大杯以上買一送一」　一起感謝台灣英雄 「貝嫂」愛馬仕包太可愛　毛茸茸泰迪凱莉包巴黎吸睛 TWICE娜璉公開「不飆血糖」減肥公式　愛吃紫菜包飯也能瘦出新高度 條件相仿，有些人卻更受歡迎？科學默默統計三個吸引力關鍵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面