水果發黑、變軟還能吃嗎？營養師：4種狀況要留意

▲▼營養師教挑選水果。（圖／Unsplash）

▲挑選水果有訣竅，誤吃變質水果有礙健康。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

水果放久出現發黑、變軟，很多人會想：「把壞的地方削掉應該還能吃吧？」營養師高敏敏分享，其實水果變質也有不同程度，有些只是口感變差，但有些可能已經有細菌或黴菌悄悄入侵。哪些情況還能食用、哪些最好直接丟棄，一次幫你整理清楚。

#發霉水果：看到黴斑就建議整顆丟棄

如果水果表面已經出現明顯黴斑，通常不建議再食用。雖然有些人會把發霉的地方削掉，但其實黴菌不只停留在表面，肉眼看到的霉點往往只是外在跡象，菌絲可能早已深入果肉內部。

即使切掉霉點周圍的部分，仍有可能殘留微生物或其代謝物。食用後可能引起腸胃不適、腹瀉或嘔吐等問題，因此只要看到水果發霉，最安全的做法仍是直接丟棄。

#出現黑點或異常變色：需觀察範圍與氣味

有些水果表面會出現黑點或局部變黑，例如蘋果、梨子或香蕉。若只是小範圍的氧化變色，沒有怪味，也沒有出水或黏滑的情況，通常只是影響口感，可以把變色的部分切除後盡快食用。

但如果黑點持續擴大，或伴隨酸味、怪味、出水等情況，就可能代表水果已經開始變質。這時即使外觀看起來還能吃，也建議不要再食用，以免吃進可能產生的不良代謝物。

#水果撞傷：輕微壓傷可切除食用

水果在運送或存放過程中，常會因為碰撞而出現局部壓傷，顏色也可能變得較深。若只是表面輕微受傷，沒有異味，果肉也沒有腐敗或過度軟爛，通常可以把受傷的部分切掉後食用。

不過如果壓傷處顏色明顯變深，甚至出現酸味或酒味，代表水果可能已經開始腐敗。這種情況下，建議直接淘汰，避免食用。

#冷藏過久造成凍傷：能吃但口感會變差

有些水果放在冰箱過久或溫度過低，可能會出現「凍傷」現象。常見的狀況包括果肉變軟、出水，或整體口感變得較鬆散。

這通常是低溫破壞水果細胞結構所造成，並不一定代表水果已經腐敗。不過凍傷後的水果保存時間通常會縮短，因此建議盡早食用，避免再長時間存放。

▲▼營養師教挑選水果。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏也分享挑選水果的3個簡單方法，想降低吃到變質水果的機會，購買時可以透過「聞、看、摸」三個簡單步驟來判斷新鮮度。首先是聞氣味，新鮮水果通常帶有自然果香，不應出現酸臭或發酵味。接著觀察外觀，選擇外型完整、表皮沒有破損或明顯斑點的水果。最後可以輕輕觸摸水果，手感紮實、不過度柔軟，通常代表新鮮度較佳。

關鍵字：

標籤:水果安全, 變質判斷, 冰箱保存, 發霉危害, 食用建議

