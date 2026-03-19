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《愛情怎麼翻譯？》高胤禎微調眉型美出新高度！畫法＋適合臉型一次看

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文／美人圈

從《愛情怎麼翻譯？》高胤禎（先前譯名為高允貞），到《淚之女王》金智媛，不約而同以「淡眉＋眉尾延長」的韓系眉型、讓整體妝容質感大幅升級！相較傳統濃眉或平眉，這類自然弧度眉型更能修飾臉型、拉長比例，也讓五官看起來高級耐看。以下就從兩位女星的眉型微調變化解析，一起看看這款精緻韓系眉型畫法＋適合臉型！

Netflix《愛情怎麼翻譯？》開播爆紅！高胤禎美得讓人失語

Netflix《愛情怎麼翻譯？》一開播便空降熱門冠軍，除了「酒窩王子」金宣虎的溫柔魅力，高胤禎的出場更是讓人一秒失焦。鏡頭一拉近，她幾乎不用多說話，光是一個眼神、一個側臉，就讓整部劇多了讓人反覆暫停的理由。這次她以頂級女星的角色登場，美得冷靜又有距離感，卻在細微表情中藏著脆弱與柔軟，也再次證明她為何被稱為「神顏代表」。

▲眉型 。（圖／翻攝自IG）

▲眉型 。（圖／翻攝自IG）

▲眉型 。（圖／翻攝自IG）

▲《愛情怎麼翻譯》播出後高胤禎的美貌再度掀起討論。（圖／Netflix）

《愛情怎麼翻譯？》高胤禎「改變眉型」差超多！顏值關鍵其實在眉毛

《愛情怎麼翻譯？》播出後，高胤禎的美貌再度掀起討論，但仔細一看就會發現真正讓她氣質大升級的關鍵，其實是眉型的轉變！回顧她過去的眉毛，多半是偏粗、偏平的眉型，整條眉毛從眉頭到眉尾濃度一致、弧度不明顯，雖然英氣十足，卻也讓五官線條略顯壓迫、成熟感偏重。

▲眉型 。（圖／翻攝自IG）

▲《愛情怎麼翻譯》高胤禎改變眉型差超多。（圖／IG@goyounjung）

而在《愛情怎麼翻譯？》中，高胤禎改成柔和的大氣彎月眉，不僅眉色刻意淡化，眉型也順著眼型自然拉出弧度，眉眼輪廓瞬間變得舒展乾淨，整張臉多了輕盈與溫柔感。不少鏡頭一出現就讓人忍不住停下來細看，只能說：眉型一換，顏值真的直接再升級。

▲眉型 。（圖／翻攝自IG）

▲高胤禎（圖／IG@goyounjung）

金智媛也「微調眉型」，直接美出新高度

不只高胤禎，金智媛在《淚之女王》中的美貌同樣讓人驚艷，而關鍵之一同樣在眉型。過去她多以韓系平眉為主，雖然耐看，卻少了修飾輪廓的效果，整體氣質偏內斂。在《淚之女王》中，她將眉型調整為帶有自然弧度、眉尾拉長的柔和眉型，不僅讓五官線條更加俐落立體，也完美呼應財閥千金的高級感設定。

▲眉型 。（圖／翻攝自IG）

▲金智媛。（圖／IG@geewonii）

韓系眉型重點其實就在「淡眉＋眉尾延長」

回顧高胤禎在《愛情怎麼翻譯？》以及金智媛在《淚之女王》中的妝容變化，就會發現她們不約而同選擇了同一款眉型：淡眉色、眉尾延長、自然弧度的韓系眉。相較於過去偏濃、偏平的眉型，這種眉毛線條更輕盈，眉色刻意降低存在感，讓視覺焦點回到眼神與整體輪廓，五官自然顯得更加精緻。這類眉型最大的關鍵在於順著眼型自然延伸，搭配柔和的弧度，能有效拉長臉部比例、修飾臉寬，同時增加溫柔又大氣的氣場。

▲眉型 。（圖／翻攝自IG）

▲韓系眉型重點。（圖／IG@goyounjung）

《愛情怎麼翻譯？》高胤禎眉型畫法

Step 1：弱化眉毛存在感

要畫出柔和又自然的貴氣眉，第一步就是淡化原本過深的眉色。不論你是黑髮或漂染髮，先用「染眉膏」或「眉毛遮瑕」弱化眉毛色澤，模糊原生眉型輪廓，能讓後續畫出來的眉型更加乾淨自然。另外很重要的，這一步也可以順帶用遮瑕膏修飾眉毛下緣，營造更乾淨的眉型輪廓。

深髮色、深色眉：推薦灰棕調染眉膏

漂髮／亞麻髮：可選用淺金／亞麻色調

淺色眉：若眉毛本身顏色偏淡，也可用霧面眼影或修容粉掃邊緣

▲眉型 。（圖／翻攝自IG）

▲第一步先弱化眉毛存在感。（圖／IG@mude_official，下同）

濃眉淡化眉色技巧！用「遮瑕膏」淡化眉色

如果本身眉毛偏濃密的話，可以用螺旋眉刷沾取極為少量的遮瑕，順著毛流輕輕刷在眉毛上。注意螺旋眉刷沾取遮瑕只需要極少的量就好，先等遮瑕微微乾燥、再輕輕刷上眉毛，遮瑕會比較不容易結塊，後續畫眉毛時也要等遮瑕乾燥後才可以接著畫，避免遮瑕糊掉。

▲眉型 。（圖／翻攝自IG）

Step 2：眉筆補出自然眉型

淡化眉色後，用比原眉色再淺一階的眉筆，輕輕描繪眉毛較稀疏的區域。記得順著毛流方向描繪，眉頭、眉峰、眉尾都要掌握「由淺到深」的暈染感，讓眉毛自然毛流感更立體。畫完後再用螺旋刷柔化邊界線條，讓整體眉型更乾淨、不突兀。

▲眉型 。（圖／翻攝自IG）

Step 3：延伸眉尾、修飾面寬

想像高胤禎一樣小臉＋高級感，眉尾延伸絕對是關鍵！描繪眉型時不要刻意加粗，而是自然延長眉尾，將眉尾順著眼尾方向輕拉長，能有效縮短兩頰留白比例，視覺上集中五官、修飾臉寬，打造柔和但立體的臉型曲線。搭配眉型自然的弧度走向，就能完美展現溫柔大氣＋千金感兼具的眉型氛圍。

▲眉型 。（圖／翻攝自IG）

Step 4：透明眉膠固定毛流

畫好眉型後，用透明眉膠固定眉毛毛流，讓整體更俐落有精神。比起再次上染眉膏，透明眉膠不會讓顏色變重，反而能強化自然毛流感，加分細節不容忽略！想要更加自然的毛流感的話，記得先用面紙擦掉眉膠多餘膏體，避免過量結塊。

▲眉型 。（圖／翻攝自IG）

Step 5：眉粉補強線條

最後一步，使用與眉色相近的眉粉加強立體感，特別是眉中與眉尾段，可以針對毛流間隙處補色，讓眉型輪廓更完整。如果你不偏好毛絨感眉型，也可以透過這步驟讓整體更加清晰俐落。

▲眉型 。（圖／翻攝自IG）

延伸閱讀

眉毛怎麼畫更自然？自然眉毛畫法、眉毛位置一次看，原生感畫眉重點在眉眼輪廓

改變眉型差超多！韓星千金感眉毛怎麼畫？淡眉＋眉尾延長是重點，俐落眉型自帶高級感

斷眉會怎樣？斷眉面相解析＋修補畫法攻略一次看

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 金智媛, 高胤禎, 眉型

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