潘海利根「非凡薄荷淡香精」登場！攜手Messy Mark把香氛變成飲品

記者曾怡嘉／台北報導

春季香氛新品接連登場，潘海利根魔幻配方系列加入全新成員「Bold Blend 非凡薄荷淡香精」，並攜手台北咖啡品牌打造體驗空間；SABON則推出《白茶春光限定版》系列，搭配聯名午茶活動，讓香氣從嗅覺延伸到生活感官。

#潘海利根「非凡薄荷淡香精」加入魔幻配方系列

▲潘海利根 非凡薄荷淡香精，50ml，6,385元、100ml， 9,580元。

Bold Blend 非凡薄荷淡香精，前調以清新的薄荷揭開序幕，帶出涼感氣息；中調結合快樂鼠尾草與紫羅蘭葉，層層綠意展開；尾韻則以聖木作為基底，帶出溫潤沉穩的香氣輪廓。整體氣味清爽又帶點俏皮感，為日常香氛增添一抹輕快靈感。

▲潘海利根 魔幻配方系列。

▲Messy Mark期間限定藍調飲品。

即日起至 4月12日，潘海利根攜手台北複合式藝文咖啡 Messy Mark 打造魔幻配方系列體驗空間，並以「非凡薄荷淡香精」為靈感推出三款期間限定藍調飲品。活動期間，憑Messy Mark消費憑證至全台潘海利根專櫃，加入官方LINE好友並完成香氛探索，可獲魔幻配方系列試香小禮；若持潘海利根魔幻配方系列50ml或100ml香水購買憑證至店，亦可享Messy Mark周邊購物金優惠。

#SABON「白茶春光限定版」登場

▲SABON白茶春光限定版系列。

SABON今年推出 《白茶春光限定版》系列，香氣由檸檬皮清新氣息展開，接著帶出無花果的柔甜，白茶氣息與小豆蔻微辛交織，呈現清透茶感；尾韻則以雪松木與百里香收束，使整體香氣更顯溫潤。

▲期間限定白茶晨光午茶。

SABON也與 MUSHIN NOSHIN 無心之心2.0 合作，於 2026年3月18日至4月19日 推出期間限定「白茶晨光午茶」。凡點用聯名午茶套餐，即可獲得SABON白茶春光限定版體驗禮一份，讓白茶香氣從餐桌延續到日常保養。

