蜜粉還能這樣用？7個隱藏技巧曝光　讓妝容更乾淨持久

▲▼蜜粉7個隱藏技巧曝光。（圖／Unsplash）

▲蜜粉用途多到讓人難以想像。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

許多人把蜜粉當成底妝最後一步，用來定妝與控油。不過其實蜜粉的用途不只如此，因為粉末細緻、能吸附油脂，在妝容細節和日常整理上也能發揮不少作用。掌握幾個簡單技巧，一盒蜜粉就能成為化妝包裡的多功能小幫手。

1. 增加睫毛的濃密感

在刷睫毛膏前，可以用小刷子輕輕在睫毛上掃一層薄薄的蜜粉，再刷上睫毛膏。蜜粉能讓睫毛表面增加附著力，使睫毛看起來更濃密。

2. 幫助唇妝更持久

擦完第一層口紅後，可以先用紙巾輕壓唇部，再薄刷一層蜜粉，最後補上一層口紅。這樣的方式能減少唇部油分，讓唇妝更持久。

3. 讓眼影更容易上色

在畫眼影前，先在眼皮輕掃一層蜜粉，可以讓眼皮保持乾爽，幫助眼影更均勻地暈染，也能減少顏色結塊。

4. 減少眼妝掉粉暈染

畫眼影前，在眼下先壓一層蜜粉。如果眼影粉末掉落，可以在完成眼妝後用刷子輕掃掉，避免破壞底妝。

5. 讓眉毛顏色更服貼

畫眉毛之前，在眉毛上輕掃少量蜜粉，可以吸附皮膚油脂，讓眉粉或眉筆更容易上色，也比較不容易脫妝。

6. 改善瀏海出油

當瀏海或髮根開始出油時，可以在髮根輕拍少量蜜粉，再用手撥開。蜜粉能吸附油脂，讓髮根看起來較為清爽、蓬鬆。

7. 減少口罩沾妝

在容易與口罩摩擦的位置，例如鼻翼、下巴或臉頰邊緣多壓一點蜜粉，可以幫助底妝固定，降低沾染口罩的情況。

蜜粉, 定妝, 控油, 持妝, 美妝技巧

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

