風Luxury／LV貨車化身223萬座鐘　迷你行李箱藏上鍊鑰匙

▲LV傳奇貨車Louis Vuitton Camionnette座鐘，2,230,000元。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登） 2026「Savoir Rêver典藏工藝展」11日至22日於台北登場，鐘錶專區展出2026 LVMH Watch Week發表的新品，話題之作為結合品牌歷史精髓與L’Epée 1839精密製錶技術的傳奇貨車Louis Vuitton Camionnette座鐘，發想自20世紀初期橘黃色的貨車上載著迷你版的Monogram圖案硬箱，裡面收納著時鐘的上鍊匙，而時與分則由車頭兩枚印有數字的旋轉圓筒顯示，限量15件。





▲LV傳奇貨車座鐘載著微型Monogram行李箱，收納一把上鍊鑰匙。

而身價高達7,850,000元的LV Escale Worldtime 40毫米鉑金腕錶，同樣彰顯品牌進軍頂尖製錶的企圖心，面盤上的旗幟以手工大明火琺瑯工藝繪製，中央展現Monogram花卉圖案形狀設計的飛行陀飛輪，歸功於品牌自製LFT VO 05.01 自動上鍊機芯，同時還結合世界時區功能，滿足旅人所需，也展現非凡的藝術美感。

▲LV Escale Worldtime 40毫米鉑金腕錶結合世界時區與中央陀飛輪兩大複雜功能，7,850,000元。

透過兩枚旋轉圓盤以拖曳式方式呈現小時與分鐘的LV Tambour Convergence Automatic 37毫米玫瑰金腕錶，則是品牌向傳統手工玫瑰車床雕刻藝術致敬之作，玫瑰金錶殼上層表面環繞著如漣漪般擴散的層層同心波紋，時與分顯示窗則向外放射出光芒線條，相當精緻；LV同步展出單純展現寶石面盤之美的LV Escale Automatic鉑金及孔雀石40毫米腕錶，限量30只的錶款各有孔雀石不同的紋路，款款都是獨一無二之作，從錶殼到時標等細節處均呼應品牌標誌性硬箱上的裝飾元素。





▲LV Tambour Convergence Automatic 37毫米玫瑰金腕錶，1,930,000元。





▲LV Escale Automatic鉑金及孔雀石40毫米腕錶限量30只，2,130,000元。

伯爵（PIAGET）也擅長運用寶石打造面盤，在SHAPES of EXTRALEGANZA頂級珠寶系列中的第二部曲，再現1960與70年代的活力與前衛風格，以Arty Pop主題凸顯普普藝術的根源，運用明亮色彩及簡約大膽的線條創作Arty Pop 18K白金祖母綠鑽石超薄陀飛輪自動上鍊腕錶，孔雀石面盤除了顯示時分，還有如煙火般綻放的寶石線條烘托陀飛輪，華麗至極。







▲伯爵全球限量8只的Arty Pop 18K白金祖母綠鑽石超薄陀飛輪自動上鍊腕錶。（圖／伯爵提供）