星巴克3／13限定一天「大杯以上買一送一」　白色情人節前夕先喝一杯

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

3 月最浪漫的日子「白色情人節」即將到來，星巴克在 3／13 周五小周末，也推出買一送一優惠，讓消費者在白色情人節前夕，無論想一起喝咖啡的人是朋友、同事、家人甚至是自己，都能夠慢慢把握時間鬆口氣悠閒一下。85 度 Ｃ 是逢周五咖啡日，也有中大杯咖啡第二杯半價優惠。

星巴克 3／13 限定一天推出「浪漫白色情人節 好友分享日」，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，星禮程會員至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。 

優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請見下方列表。

▲85度C、伯朗咖啡館開工慶優惠。（圖／業者提供）

▲85度C咖啡在周五也有優惠。（圖／業者提供）

85 度 C 在周五也有「周五咖啡日」優惠活動，當天中大杯咖啡系列，推出第二杯半價優惠，可不限冰熱，僅需同品項同大小，該優惠僅限現場購買，外送、電話訂購不適用，寄杯方法以各門市為主。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、台中機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

