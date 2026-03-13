迪麗熱巴杜拜驚魂後首波美照曝光　白襯衫配珍珠優雅迷人

▲MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴佩戴最新Ring Charm系列珠寶。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星迪麗熱巴原定3日參加巴黎時裝周，卻因中東戰事被迫滯留杜拜失聯，4日晚間她發文報平安說：「我和團隊的伙伴們都已安全！」讓粉絲鬆了口氣。歷經旅途波折後的首發美照，是她代言的日本珠寶品牌MIKIMOTO預先拍攝的Ring Charm系列形象企劃，她身穿白襯衫搭配新款珍珠首飾，一如既往優雅迷人。







▲MIKIMOTO Ring Charm耳骨夾，61,000元。





▲MIKIMOTO Ring Charm墜鍊，97,000元。

MIKIMOTO全新Ring Charm系列以18K金打造如冠冕般的輪廓，高高托舉日本Akoya珍珠，展現簡約俐落的風格，款式包括手鍊、耳骨夾、耳環和墜鍊，款款都是日常好搭配的設計，特別是耳環能與耳骨夾一起佩戴，更添時髦韻味。





▲MIKIMOTO Ring Charm手鍊，71,000元。

同樣以珍珠設計聞名的TASAKI ，近日則宣布女星孫藝珍成為首位南韓品牌大使，在首波形象廣告中，她佩戴 chants 與 balance build 系列珠寶入鏡，舉手投足都展現自信美感，成功吸引目光。





▲孫藝真成為TASAKI南韓區大使備受矚目。（圖／翻攝tasaki IG）