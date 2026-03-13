fb ig video search mobile ETtoday

曾敬驊、楊謹華訂製校服要求不同　脫口「水洗絲」暴露年代 

>

記者林明瑋／台北報導

楊謹華與曾敬驊受Louis Vuitton之邀出席在台北舉辦2026 Savoir Rêver典藏工藝展，各式硬箱、家具展現無比工藝與訂製的魅力。談及從小到大訂製過的商品，兩人同樣的經驗是「學校制服」，28歲的曾敬驊表示以前會訂做很緊的褲子，48歲的楊謹華則完全相反，她笑說：「我們以前是『水洗絲』，一講出來就知道年代了。」

▲楊謹華 曾敬驊 。（圖／品牌提供）

▲曾敬驊（左）、楊謹華一起出席LV 2026 Savoir Rêver典藏工藝展。（圖 / 品牌提供，以下同）

LV 2026 Savoir Rêver典藏工藝展結合全新硬箱、Objets Nomades生活藝術風格家具、Les Petits Nomades家居擺飾系列、珍稀皮革臻品、頂級珠寶暨腕錶系列等，近1000件展品為歷年之最。曾敬驊對繪有董陽孜書法作品的硬箱、多款新錶印象深刻，至於居家相關作品，他說：「我平常在家最長待的地方是沙發，我是個宅男，LV有一張靈感來自網球的沙發，我剛有試坐，很舒服。」

▲楊謹華 曾敬驊 。（圖／品牌提供）

▲曾敬驊喜歡LV與書法家董陽孜合作的硬箱，繪有董陽孜的作品《日新》、《日日新》、《又日新》。

▲楊謹華 曾敬驊 。（圖／品牌提供）
▲靈感來自網球線條的Binda by Raw Edges沙發，2,340,000元。

楊謹華喜歡琉璃紅色鱷魚皮Capucines Mini包，耀眼又好搭配，她認為就算穿得休閒也很適合。與董陽孜合作的硬箱也讓她感到震撼，她說：「我很喜歡毛筆字，小時候有參加毛筆字的比賽，每次只要看到書法作品，我就會特別停下來看。」

▲楊謹華 曾敬驊 。（圖／品牌提供）

▲楊謹華看到LV與董陽孜合作的硬箱感到震撼，箱上為書法作品《五福》。

▲楊謹華 曾敬驊 。（圖／品牌提供）

▲Capucines Mini琉璃紅色鱷魚皮革提包，895,000元。

談及從小到大訂製物品的經驗，曾敬驊說：「我訂做過薩克斯風的背帶，可以按照身形訂做，背起來比較舒服。」楊謹華印象最深的是學校制服，裙子一定要訂做，而且必須因應需求折短或放長，她說：「進校門的那一刻一定要是長的，其他無論是在學校裡或是去學校的路上，都要短。」

曾敬驊也曾訂做制服，他說：「褲子改很窄啊，那時候流行很緊的。」一旁的楊謹華笑說：「他是改窄，我們那時候是『水洗絲』，一講出來就知道年代了。」為防大家不清楚什麼是水洗絲，她補充：「就是飄飄的、寬的那種。」

看更多工藝之作

LOEWE基金會日前揭曉2026年LOEWE基金會工藝獎終選入圍名單，入圍作品將於2026年5月13日至6月14日在新加坡國家美術館展出，獎項得主及兩項特別提名將於2026年5月12日公布。

今年共有來自133個不同國家地區、逾5100件投稿作品，其中30位入圍終選。他們將創作視為一種在平衡、不穩定與張力之間不斷調整的過程，既有秩序被微妙打破、原本克制的色彩在驟然轉折處發生變化，編籃、紡織、 染色與建築等文化傳統亦提供清晰的方向，以當代語境、不同尺度與協作重新詮釋。評選過程關注作品在工藝成就、技巧、創新與藝術視野上的表現。

▲LOEWE工藝獎 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE工藝獎 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE工藝獎 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE工藝獎 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

LouisVuitton, LV, 路易威登, SavoirRêver, 典藏工藝展, 楊謹華, 曾敬驊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克3／13限定一天「大杯以上買一送一」　白色情人節前夕先喝一杯

星巴克3／13限定一天「大杯以上買一送一」　白色情人節前夕先喝一杯

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準

最容易對前任心軟回頭星座Top 3！第一名舊情回收王　根本放不下

最容易對前任心軟回頭星座Top 3！第一名舊情回收王　根本放不下

戀愛最沒安全感星座Top 3！冠軍太會腦補　愛越深越怕失去 想睡卻睡不著？6個「有效睡眠儀式」 　讓你快速入睡 蜜粉還能這樣用？7個隱藏技巧曝光　讓妝容更乾淨持久 歐美紅起來的「1% 理財法」　數學不好的人一看就懂 GD裹的不是棉被是百萬Gucci斗篷　華麗古董衣還在博物館展過 大谷翔平愛戴Grand Seiko名錶　追求卓越價值一拍即合 確定了！漢神洲際購物廣場4／10開幕　6.6萬坪準備開逛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面