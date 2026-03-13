曾敬驊、楊謹華訂製校服要求不同　脫口「水洗絲」暴露年代 

記者林明瑋／台北報導

楊謹華與曾敬驊受Louis Vuitton之邀出席在台北舉辦2026 Savoir Rêver典藏工藝展，各式硬箱、家具展現無比工藝與訂製的魅力。談及從小到大訂製過的商品，兩人同樣的經驗是「學校制服」，28歲的曾敬驊表示以前會訂做很緊的褲子，48歲的楊謹華則完全相反，她笑說：「我們以前是『水洗絲』，一講出來就知道年代了。」

▲曾敬驊（左）、楊謹華一起出席LV 2026 Savoir Rêver典藏工藝展。（圖 / 品牌提供，以下同）

LV 2026 Savoir Rêver典藏工藝展結合全新硬箱、Objets Nomades生活藝術風格家具、Les Petits Nomades家居擺飾系列、珍稀皮革臻品、頂級珠寶暨腕錶系列等，近1000件展品為歷年之最。曾敬驊對繪有董陽孜書法作品的硬箱、多款新錶印象深刻，至於居家相關作品，他說：「我平常在家最長待的地方是沙發，我是個宅男，LV有一張靈感來自網球的沙發，我剛有試坐，很舒服。」

▲曾敬驊喜歡LV與書法家董陽孜合作的硬箱，繪有董陽孜的作品《日新》、《日日新》、《又日新》。



▲靈感來自網球線條的Binda by Raw Edges沙發，2,340,000元。

楊謹華喜歡琉璃紅色鱷魚皮Capucines Mini包，耀眼又好搭配，她認為就算穿得休閒也很適合。與董陽孜合作的硬箱也讓她感到震撼，她說：「我很喜歡毛筆字，小時候有參加毛筆字的比賽，每次只要看到書法作品，我就會特別停下來看。」

▲楊謹華看到LV與董陽孜合作的硬箱感到震撼，箱上為書法作品《五福》。



▲Capucines Mini琉璃紅色鱷魚皮革提包，895,000元。

談及從小到大訂製物品的經驗，曾敬驊說：「我訂做過薩克斯風的背帶，可以按照身形訂做，背起來比較舒服。」楊謹華印象最深的是學校制服，裙子一定要訂做，而且必須因應需求折短或放長，她說：「進校門的那一刻一定要是長的，其他無論是在學校裡或是去學校的路上，都要短。」

曾敬驊也曾訂做制服，他說：「褲子改很窄啊，那時候流行很緊的。」一旁的楊謹華笑說：「他是改窄，我們那時候是『水洗絲』，一講出來就知道年代了。」為防大家不清楚什麼是水洗絲，她補充：「就是飄飄的、寬的那種。」

