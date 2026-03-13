fb ig video search mobile ETtoday

容易愛上「大齡男子」的三大星座女！TOP 1思想成熟比激情更心動

>

記者李薇／台北報導　圖／sbsdrama.official IG

在感情世界裡，有些女生特別容易被成熟穩重的「大齡男子」吸引，相較於同齡男生的衝動與不穩定，她們更欣賞年長男性的沉穩、人生閱歷與安全感，不僅能從對方身上獲得指引，也享受被照顧與被理解的感覺，以下就盤點三個最容易與年長男性談戀愛的星座女性。

▲▼ 。（圖／IG）

TOP 3　雙魚座

雙魚座女生情感細膩、內心浪漫，很容易被成熟男性的溫柔與包容吸引，年長男性通常更懂得照顧人，也更能理解她們敏感又夢幻的內心世界，當她們在生活中感受到安全感與被呵護的感覺時，就很容易卸下心防投入感情，因此在戀愛關係中，成熟穩重的大齡男子往往更符合她們對愛情的想像。

TOP 2　巨蟹座

巨蟹座女生重視家庭與情感依附，希望在關係裡找到穩定與長久的安全感，年長男性通常擁有較成熟的情緒管理能力與生活基礎，能給予她們踏實可靠的感覺，對於天生缺乏安全感的巨蟹座來說，這種成熟與責任感會讓她們特別安心，也因此更容易發展出姐弟戀或年齡差較大的戀情。

TOP 1　處女座

處女座女生理性務實，對於伴侶的能力與成熟度有一定要求，相比同齡男性，她們往往更欣賞經歷豐富、思想成熟的男子，因為對方在事業、生活與價值觀上通常更穩定，也能給予她們足夠的精神交流與成長空間，對處女座而言，成熟與可靠比激情更重要，因此最容易與年長男性發展戀情。

關鍵字：

星座, 占卜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克3／13限定一天「大杯以上買一送一」　白色情人節前夕先喝一杯

星巴克3／13限定一天「大杯以上買一送一」　白色情人節前夕先喝一杯

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準

最容易對前任心軟回頭星座Top 3！第一名舊情回收王　根本放不下

最容易對前任心軟回頭星座Top 3！第一名舊情回收王　根本放不下

戀愛最沒安全感星座Top 3！冠軍太會腦補　愛越深越怕失去 想睡卻睡不著？6個「有效睡眠儀式」 　讓你快速入睡 蜜粉還能這樣用？7個隱藏技巧曝光　讓妝容更乾淨持久 歐美紅起來的「1% 理財法」　數學不好的人一看就懂 GD裹的不是棉被是百萬Gucci斗篷　華麗古董衣還在博物館展過 大谷翔平愛戴Grand Seiko名錶　追求卓越價值一拍即合 確定了！漢神洲際購物廣場4／10開幕　6.6萬坪準備開逛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面