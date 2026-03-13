容易愛上「大齡男子」的三大星座女！TOP 1思想成熟比激情更心動

記者李薇／台北報導 圖／sbsdrama.official IG

在感情世界裡，有些女生特別容易被成熟穩重的「大齡男子」吸引，相較於同齡男生的衝動與不穩定，她們更欣賞年長男性的沉穩、人生閱歷與安全感，不僅能從對方身上獲得指引，也享受被照顧與被理解的感覺，以下就盤點三個最容易與年長男性談戀愛的星座女性。

TOP 3 雙魚座



雙魚座女生情感細膩、內心浪漫，很容易被成熟男性的溫柔與包容吸引，年長男性通常更懂得照顧人，也更能理解她們敏感又夢幻的內心世界，當她們在生活中感受到安全感與被呵護的感覺時，就很容易卸下心防投入感情，因此在戀愛關係中，成熟穩重的大齡男子往往更符合她們對愛情的想像。

TOP 2 巨蟹座



巨蟹座女生重視家庭與情感依附，希望在關係裡找到穩定與長久的安全感，年長男性通常擁有較成熟的情緒管理能力與生活基礎，能給予她們踏實可靠的感覺，對於天生缺乏安全感的巨蟹座來說，這種成熟與責任感會讓她們特別安心，也因此更容易發展出姐弟戀或年齡差較大的戀情。

TOP 1 處女座



處女座女生理性務實，對於伴侶的能力與成熟度有一定要求，相比同齡男性，她們往往更欣賞經歷豐富、思想成熟的男子，因為對方在事業、生活與價值觀上通常更穩定，也能給予她們足夠的精神交流與成長空間，對處女座而言，成熟與可靠比激情更重要，因此最容易與年長男性發展戀情。