IKEA睡眠調查：現代人一年平均少睡20天　專家點名4物品需要移出臥室

▲IKEA睡眠調查。（圖／品牌提供）

▲IKEA近期發布睡眠調查。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

人生有將近三分之一的時間在臥室度過，3／13 迎來世界睡眠日，也讓我們想想自己的睡眠是否健康。IKEA 近期公開《IKEA Sleep Report 2025》全球調查，表示現代人普遍面臨嚴重「睡眠債」，受訪者實際與理想睡眠時間，平均每天相差 1 小時 20 分鐘，換算下來一年等於少睡 20 天。且即便終於躺上床，平均仍需翻滾 24 分鐘才能入睡。

此外，加州胃腸病學家以及 Saurabh Sethi 博士也提醒，臥室內有幾種每天貼身接觸的「有毒」物品，若沒有定期更換，長期下來恐損害呼吸系統與脊椎健康，4 樣物品包括：

舊枕頭
枕頭會吸收唾液、汗水與濕氣，成為黴菌與塵蟎的溫床，引發呼吸道問題。此外，填充物分解會導致枕頭扁平，引發頸部疼痛與頭痛。專家建議棉花枕約 1-2 年、乳膠枕約 2-4 年即應換新。

用了十數年的床墊
床墊會聚集死皮細胞與蟎蟲，污染空氣。且舊床墊失去支撐力產生的凹陷，是許多人慢性背痛看不好的主因。專家建議至少一個月清潔一次，且保潔墊每 5 年應更換。

除臭劑與空氣清新劑
許多產品含有鄰苯二甲酸鹽或揮發性有機化合物（VOC），可能損害生殖系統、引發哮喘、頭痛或皮膚過敏，長期接觸合成香料甚至會增加罹病風險。

開封不用的保養品與香
變質的成分再使用會造成皮膚或呼吸道過敏，過多的雜物也會影響心理健康與睡眠品質。

▲IKEA睡眠調查。（圖／品牌提供） ▲IKEA睡眠調查。（圖／品牌提供）

▲GULKAVLE 枕頭，原價 2,499 元，特價 1,499 元；VITMÅSEN 獨立筒彈簧床墊： 原價 8,999 元，特價 7,999 元。

近期適逢 IKEA 絕版品出清優惠，3／25 前推出近千件商品下殺 3 折起。包括 GULKAVLE 枕頭，原價 2,499 元，特價 1,499 元；BARNDRÖM 被套附枕頭套原價 899 元，特價 599 元，VITMÅSEN 獨立筒彈簧床墊： 原價 8,999 元，特價 7,999 元。FÖRNUFTIG/VINDRIKTNING 空氣清淨機與感應器組合，原價 2,489 元，特價 2,098 元。

▲IKEA睡眠調查。（圖／品牌提供）

▲BARNDRÖM 被套附枕頭套原價 899 元，特價 599 元。

HOLA 3／25前也展開一年僅二次的季末出清，包括家具軟裝、精品餐茶、保暖寢具與日常收納，全館萬件商品祭出 3 折起優惠，每周四還推出「驚喜商品」1折起，如波蘭的設計師手工家具品牌SITS，旗下「Moa二人座布質沙發（非客製布料）」，原價 65,900 元，出清價 39,540 元，現省超過 2.6 萬元。

▲HOLA出清優惠。（圖／品牌提供）

▲HOLA也推出清優惠，Moa二人座布質沙發（非客製布料）原價 65,900 元，出清價 39,540 元。（圖／品牌提供）

IKEA, 世界睡眠日, 絕版品出清, 舊枕頭更換, 床墊年限, 臥室過敏原

