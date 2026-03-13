炒菜油怎麼選？橄欖油、酪梨油差在哪　營養觀念60秒一次看懂

▲料理用油也有大學問。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每天煎、炒、拌都離不開食用油，但不同油脂對身體的影響其實差很多。營養師孫語霙在臉書分享，若長期選錯油或攝取比例失衡，可能讓血脂與發炎反應悄悄升高。整理4種常見調理油的特性與使用方式，快速掌握日常用油原則。

#橄欖油

橄欖油常被視為對心血管較友善的油脂之一。它含有較多單元不飽和脂肪以及天然多酚類成分，在飲食研究中經常被提到。橄欖油適合用於涼拌或中低溫烹調，像是沙拉調味、拌菜或簡單煎煮，都是日常料理常見的使用方式。

#酪梨油

酪梨油近年也逐漸受到關注，脂肪酸組成與橄欖油相似，同樣以單元不飽和脂肪為主。不過它的耐熱度相對較高，因此在需要高溫的料理方式，例如快炒、煎煮或氣炸料理時，常被視為另一個實用的選擇。

大豆、葵花油

大豆油與葵花油是家庭與外食中相當常見的植物油，價格相對親民、取得也方便。這類油脂含有較多Omega-6脂肪酸，可以作為日常料理用油。不過若長期只攝取單一類型油脂，加上飲食中高脂肉類比例較高，營養界通常建議要注意整體飲食平衡，因此可以與橄欖油等其他油種交替使用。

#奶油

奶油則屬於室溫下仍呈固體的油脂，主要原因是其中的飽和脂肪比例較高。奶油的香氣濃郁，常見於烘焙或西式料理中。不過多數營養建議仍會提醒，這類油脂較適合偶爾食用、少量使用，避免成為日常主要用油來源。