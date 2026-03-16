安俞真「千金清冷感」底妝揭秘！3款氣墊拍出女神同款無瑕水光肌

▲安俞真的清冷千金妝韓系底妝正流行。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

如果要選出當今韓流的底妝教科書，IVE隊長安俞真的「清冷千金妝」絕對是首選！不同於以往追求死白的韓系底妝，安俞真的妝感重點在於「乾淨、立體、透亮」，展現出一種低調卻充滿貴氣的光澤。想要複製這種高級妝效，選對氣墊就是成功的一半。從安俞真愛用的TOM FORD，到韓妝專家PONY EFFECT的養膚力，以及PAUL & JOE的法式精緻感，今天一次幫大家整理好三款「水光肌神器」，讓妳不必醫美也能拍出透亮無瑕的神仙顏值！

▲安俞真。（圖／取自_yujin_an IG）



TOM FORD 立體光影水光氣墊粉餅 SPF50 PA+++

安俞真展現無敵時尚感染力的秘密，正是TOM FORD立體光影水光氣墊粉餅。她御用的色號#0.4 Rose與#0.7 Pearl能精準地透過光影折射，堆疊出立體且精緻的臉部輪廓。這款氣墊最迷人之處在於它保養級的配方，蘊含豐富維他命C的卡卡杜李精華，質地輕盈貼膚，能修飾膚色不均，並讓妝容隨時間推移更顯細緻亮度。搭載創新的稜鏡流光粉末，它能賦予肌膚一種高級的水光緞面質地，讓妳在鏡頭下呈現宛如貴氣千金般的清透光澤。不僅能修飾瑕疵，更能營造出天生好肌膚的透明感，是追求精緻立體妝容的首選。

▲立體光影水光氣墊粉餅 SPF50 PA+++／3,000元（1盒1蕊）。（圖／品牌提供）



PONY EFFECT 極水透光氣墊粉餅升級版 SPF50+PA++++

PONY EFFECT推出專櫃首款PDRN養膚氣墊，極水透光氣墊粉餅升級版#小紫盒，更偕同穀胱甘肽及β-葡聚醣，使底妝不再只是修飾，亦乘載養膚功效！同時也一揮水光型底妝不遮瑕不持久的迷思，運用韓國研發獨家安瓶保濕透光科技，並強化粉體遮瑕力，完美結合水光及遮瑕，打造出持久聚光無瑕的 #無針水光肌！

▲PONY EFFECT 極水透光氣墊粉餅升級版 SPF50+PA++++ 15g*2／1,380元。（圖／品牌提供）



添加了近期熱度最高的養護成分PDRN，能穩定肌底、深層修護並增添澎潤感，一拍就能感受到從肌底散發的澎亮光澤，同時修飾毛孔，打造緊緻透亮妝容。水光肌底妝常會遇到遮瑕力不足，或難以維持光澤感的困擾，妝容隨著時間容易顯得黯淡無光，全新極水透光氣墊粉餅升級版打破低遮瑕的迷思，完美結合遮瑕力與自然亮澤，上妝能修飾肌膚小瑕疵，同時保留清透光感水光，妝效輕盈不厚重，達到遮瑕與透亮的平衡，一拍即現細緻高質感的透亮底妝。

▲上妝後能修飾毛孔並提升肌膚彈力，保水度也大幅提升，即使帶妝24小時，依然維持透亮與彈潤。（圖／品牌提供）



PAUL & JOE 糖瓷超抗陽精華氣墊 SPF50+ PA++++

新品糖瓷超抗陽精華氣墊的外盒設計以以溫潤珍珠白為主調，表面呈現品牌經典西洋菊圖騰雕花紋路，如蕾絲般層層交織，低調奢華的精緻感充滿法式復古貴族風格，搭配金色PAUL & JOE Logo與金色鑲邊，整體設計極具藝術美感和浪漫氛圍。購買糖瓷超抗陽隔離SPPF50+PA++++15ml +糖瓷超抗陽精華氣墊SPF50+PA++++9g（蕊＋盒），贈白蕾絲仿皮訂製包。

▲PAUL & JOE 糖瓷超抗陽精華氣墊SPF50+ PA++++ 3色／1,770元。（圖／品牌提供）

全新獨家UV SECRET GEL高防禦果凍凝膠秘密配方運用透明UV粉末，提供最高防曬係數與藍光防禦，同時維持清澈自然妝感，不厚重不泛白。經典獨家香檳金秘密配方能修飾肌膚暗沉、膚色不均勻與毛孔問題，同時賦予肌膚自然水潤的光澤感，營造從肌底透出的透亮感，新色為#00粉嫩氣色。

▲能折射光線修飾肌膚紋理，同時維持原生肌底的透膚感，呈現散發高級絲綢光感的天生完美裸肌。（圖／品牌提供）



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