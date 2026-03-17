春夏想換包搶先看！超萌可頌包、Miu Miu保齡球包回歸爆賣

▲5款近期討論度極高的精品包。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

新一輪話題精品包正在悄悄洗版！從色彩繽紛的活潑款，到極簡派最愛的低調設計，以下5款近期討論度極高的精品包，不只時髦度滿分，還可能成為下一顆被街拍狂拍的「流量包」。

精品包推薦：Ralph Lauren「Polo Play」

近期曝光率極高的 RalphLauren「Polo Play」包款，TWICE Sana與英倫新生代名模Iris Law都背上。Sana用甜美氣質詮釋檸檬黃與藍色款，整體看起來清新又優雅。

▲TWICE Sana。（圖／品牌提供）

英國男星裘德洛之女、新生代名模Iris Law以金色極短髮亮相，用率性造型搭配繽紛包款，反而碰撞出一種很酷的玩味感。

▲新生代名模Iris Law。（圖／品牌提供）

靈感來自品牌經典Polo衫，整體輪廓簡潔俐落，但配色卻超級活潑，藍、綠、橘到粉紅等亮眼色系，完全是春夏的快樂調色盤，不管甜妹還是酷女孩，都能找到自己的版本。

▲Ralph Lauren「Polo Play」／價格店洽（圖／品牌提供）

精品包推薦：Lemaire Croissant皮革手袋

偏好低調高級感，那就一定要看看Lemaire經典的Croissant系列。顧名思義，這款包的靈感正是可頌麵包的弧形輪廓，整體曲線柔和又充滿雕塑感。包身透過明線縫製的拼接面板與打結細節，讓線條看起來更流暢，搭配納帕小羊皮材質，觸感柔軟細膩，還帶著自然光澤。

▲Lemaire Croissant皮革手袋。（圖／ART HAUS ）

這顆包在極簡派時尚迷間是百搭神包等級的存在，從Small到Large三種尺寸，不管是日常通勤還是週末出門，都能找到合適的容量。

▲Lemaire SMALL CROISSANT BAG／41,880元，MEDIUM CROISSANT BAG／49,980元，LARGE CROISSANT BAG／58,380元。（圖／ART HAUS ）

精品包推薦：Lemaire Belted皮革Hobo手袋

同樣來自Lemaire、但風格更俐落一點的，是Belted Hobo手袋。這系列的亮點在於腰帶靈感的背帶設計，植鞣皮革與金屬細節形成微妙對比，低調卻很有設計張力。2026春夏推出的小型Hobo包，以Paper Lux皮革打造，線條乾淨、容量卻意外實用。

▲SMALL BELTED HOBO BAG (POP UP限定色-KHAKI BROWN) ／46,080元。（圖／ART HAUS ）

精品包推薦：MIU MIU Beau皮革手提包

時裝秀上討論度最高的包，當然少不了Miu Miu。品牌近年不斷把2000年代的設計重新帶回潮流，其中Beau皮革手提包就是很好的例子。它的輪廓靈感來自經典保齡球包，圓潤線條搭配柔軟皮革，既保留復古味道，又多了一點現代感。

▲MIU MIU Beau皮革手提包／79,000元。（圖／品牌提供）

精品包推薦：MIU MIU Utilitaire 麂皮肩背包

MIU MIU另一款話題度很高的，則是Utilitaire麂皮肩背包。這款包把「工作袋」重新變得優雅，簡約輪廓搭配實用口袋設計，肩背、斜背或手提都可以。麂皮材質則讓整體看起來更柔軟有質感，也帶出一點復古氣息。

▲MIU MIU Utilitaire 麂皮肩背包／110,000元。（圖／品牌提供）

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