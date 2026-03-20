夢幻鞋款推薦！鬼塚虎蕾絲MEXICO 66太仙太美、VIVAIA芭蕾鞋一穿回不去

▲春夏夢幻鞋款推薦。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

今年春天鞋圈非常精彩、悄悄吹起一股「浪漫機能風」：一邊是帶著蕾絲、透視元素的輕盈設計，一邊又保留球鞋或機能鞋的舒適度。外表夢幻時髦、腳感像運動鞋，對於每天通勤、逛街、甚至追小孩跑的現代女性來說，這種兼顧時髦與實穿度的鞋款，讓人忍不住想直接帶回家。

OnitsukaTiger鬼塚虎蕾絲版MEXICO66、浪漫破表

Onitsuka Tiger把熟悉的輪廓玩出全新風格，蕾絲版MEXICO 66、MEXICO 66 TGRS兩大系列鞋款。靈感來自視覺通透感與精緻織造工藝，鞋面採用半透明蕾絲紗網與緹花紋理，看起來輕盈又有層次。

▲（圖／品牌提供）



MEXICO 66遠看像是簡約球鞋，近看卻藏著細緻編織紋路與立體毛巾織紋虎爪圖案，形成很有趣的材質對比，光影透過蕾絲鞋面變化，會出現一種流動的視覺效果。配色也很有春天氛圍，包括迷霧灰、摩卡米與雲舞白三款色調，看起來柔和又有質感。而且鞋款還附上同色系烏干紗備用鞋帶，想要走浪漫路線或極簡風格，都可以自由替換，讓穿搭多一點變化。

▲MEXICO 66 蕾絲系列 迷霧灰／摩卡米／雲舞白 5,180元。（圖／品牌提供）



另一款MEXICO 66TGRS則更具設計感。鞋面使用透明緹花網布，並加入佩斯利花紋與立體花朵條紋元素，打造出像浮雕般的層次感。雖然是蕾絲材質，但透過單色調與俐落輪廓，整體風格反而多了一種洗鍊氣質。鞋帶採用彈性設計，穿脫方便，鞋底也保留品牌經典緩震結構，非常舒適好走。

▲MEXICO 66 TGRS蕾絲系列 迷霧灰／摩卡米／極夜黑 4,480元。（圖／品牌提供）

VIVAIA芭蕾與球鞋的夢幻混血

近期在時尚圈討論度超高的品牌就是VIVAIA，從貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）到朴敏英、舒華都曾穿過，可以說是女星私服中的熱門鞋款。其中最受矚目的就是Sneakerina Cristina系列，把芭蕾鞋的優雅輪廓與球鞋的舒適結構結合在一起，看起來像精緻芭蕾鞋，但走起路來卻是運動鞋的腳感。特別研發的鞋墊設計讓整體穿著非常柔軟，加上輕盈與環保材質，不少人一穿就直接變成日常通勤鞋。

▲（圖／品牌提供）



Cristina最大的優點就是穿搭彈性極高。搭西裝可以很俐落，配洋裝又多一點優雅感，就算是牛仔褲或休閒穿搭也完全不違和。顏色選擇也很夢幻，像是淺金色、蜜桃粉與夢幻藍，每一雙都帶點低調的浪漫感。

▲Cristina／5,180元（圖／品牌提供）

另一款SneakerinaCecily則是更有玩心的設計，把瑪莉珍鞋與運動鞋結合，採用透氣網眼材質與加厚泡泡鞋底，既有復古氣息，又兼顧舒適度。更有趣的是裝飾釦可以自由更換，等於一雙鞋能玩出不同造型，無論是出門辦事還是輕旅行，都能輕鬆配合你的步調。

▲Cecily／4,780元。（圖／品牌提供）



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