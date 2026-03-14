fb ig video search mobile ETtoday

LIFE經典／183公尺全球最高木構建築　為雪梨打造都市森林

>

▲Atlassian Central木造建築。（圖／翻攝BVN建築事務所官網）

▲Atlassian Central木構建築。（圖／翻攝BVN建築事務所官網）

記者蔡惠如／綜合報導

在澳洲雪梨的核心地帶，一座挑戰建築極限的綠色地標正拔地而起。這座名為「Atlassian Central」的建築，預計將以 183 公尺的高度，奪下「全球最高混合木構造摩天大樓」的桂冠，更為未來的辦公與都市生活勾勒出一幅充滿自然氣息的新藍圖。

▲Atlassian Central木造建築。（圖／翻攝BVN建築事務所官網）

不同於傳統冷冰冰的摩天大樓，Atlassian Central 採用了革命性的「混合結構」。雖然擁有支撐高樓穩定的鋼鐵外骨架與混凝土核心，但建築內部的支柱與地板則大量採用所謂的 GLT 膠合層積材與 CLT 交錯層積材的工程木材。

這種設計讓建築比傳統工法減少了 50% 的隱含碳排，走進室內，溫潤的木質色調取代了生硬的建材，也為繁忙的工作節奏注入了一份沉靜與溫度。

▲Atlassian Central木造建築。（圖／翻攝BVN建築事務所官網）

特別的是，這座 39 層的大樓並非單調的樓層堆疊，而是由七個、每四層為一組的「棲息地模組」組成。每個模組都擁有專屬的戶外景觀露台與自然通風系統。包括透過智慧自動化立面系統，大樓會根據氣候自動調節，引進清新空氣的自然空調，以及分布於各個「棲息地」的綠色公園與花園，讓員工隨時能走出室內呼吸，即便在城市高空，也能與自然共生。

▲Atlassian Central木造建築。（圖／翻攝BVN建築事務所官網）

▲Atlassian Central木造建築。（圖／翻攝BVN建築事務所官網）

Atlassian Central 坐落於雪梨中央車站旁，是當地「科技中心」特區的領頭羊。這棟大樓的功能也很多元，低樓層預計進駐設有 137 間房的 YHA 青年旅館；中高樓層則是 Atlassian 的全球總部，預計可容納超過 5000 名員工。

建築師特別保留了基地原有的歷史建築，將其修復並融入現代化的大廳設計中。這種新舊交融的設計，讓充滿未來感的科技辦公室與雪梨的歷史記憶產生了有趣的連結。

▲Atlassian Central木造建築。（圖／翻攝BVN建築事務所官網）

Atlassian Central 目前正在穩步施工中，預計將於 2026 年底至 2027 年間正式落成。屆時它將全面使用 100% 再生能源運作。該建築不僅是一個工程壯舉，它代表的是一種對未來生活品質的重新思考：在追求極限高度的同時，我們如何透過「減法」與自然建材，找回建築與環境、與人之間最和諧的共處方式。

▲Atlassian Central木造建築。（圖／翻攝BVN建築事務所官網）

關鍵字：

Atlassian Central, 木構造建築, 永續設計, 混合木塔, 綠色建築, 科技園區, 辦公室設計, 城市綠化, 混合結構, 雪梨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

容易愛上「大齡男子」的三大星座女！TOP 1思想成熟比激情更心動

容易愛上「大齡男子」的三大星座女！TOP 1思想成熟比激情更心動

霍格華茲魔法闖進星巴克！「哈利波特」聯名變色學院杯必收藏3／23登場

霍格華茲魔法闖進星巴克！「哈利波特」聯名變色學院杯必收藏3／23登場

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準

最容易對前任心軟回頭星座Top 3！第一名舊情回收王　根本放不下 很多女生都忽略！私密處5大保養習慣　遠離異味與感染 想吃哈根達斯又怕胖？營養師教5招安心吃冰淇淋 星巴克3／13限定一天「大杯以上買一送一」　白色情人節前夕先喝一杯 戀愛最沒安全感星座Top 3！冠軍太會腦補　愛越深越怕失去 晚上保養更有效？皮膚科醫師、中醫揭「夜晚美容黃金時刻」 炒菜油怎麼選？橄欖油、酪梨油差在哪　營養觀念60秒一次看懂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面