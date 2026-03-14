LIFE經典／183公尺全球最高木構建築　為雪梨打造都市森林





▲Atlassian Central木構建築。（圖／翻攝BVN建築事務所官網）

記者蔡惠如／綜合報導

在澳洲雪梨的核心地帶，一座挑戰建築極限的綠色地標正拔地而起。這座名為「Atlassian Central」的建築，預計將以 183 公尺的高度，奪下「全球最高混合木構造摩天大樓」的桂冠，更為未來的辦公與都市生活勾勒出一幅充滿自然氣息的新藍圖。

不同於傳統冷冰冰的摩天大樓，Atlassian Central 採用了革命性的「混合結構」。雖然擁有支撐高樓穩定的鋼鐵外骨架與混凝土核心，但建築內部的支柱與地板則大量採用所謂的 GLT 膠合層積材與 CLT 交錯層積材的工程木材。

這種設計讓建築比傳統工法減少了 50% 的隱含碳排，走進室內，溫潤的木質色調取代了生硬的建材，也為繁忙的工作節奏注入了一份沉靜與溫度。

特別的是，這座 39 層的大樓並非單調的樓層堆疊，而是由七個、每四層為一組的「棲息地模組」組成。每個模組都擁有專屬的戶外景觀露台與自然通風系統。包括透過智慧自動化立面系統，大樓會根據氣候自動調節，引進清新空氣的自然空調，以及分布於各個「棲息地」的綠色公園與花園，讓員工隨時能走出室內呼吸，即便在城市高空，也能與自然共生。

Atlassian Central 坐落於雪梨中央車站旁，是當地「科技中心」特區的領頭羊。這棟大樓的功能也很多元，低樓層預計進駐設有 137 間房的 YHA 青年旅館；中高樓層則是 Atlassian 的全球總部，預計可容納超過 5000 名員工。

建築師特別保留了基地原有的歷史建築，將其修復並融入現代化的大廳設計中。這種新舊交融的設計，讓充滿未來感的科技辦公室與雪梨的歷史記憶產生了有趣的連結。

Atlassian Central 目前正在穩步施工中，預計將於 2026 年底至 2027 年間正式落成。屆時它將全面使用 100% 再生能源運作。該建築不僅是一個工程壯舉，它代表的是一種對未來生活品質的重新思考：在追求極限高度的同時，我們如何透過「減法」與自然建材，找回建築與環境、與人之間最和諧的共處方式。