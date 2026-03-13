亞尼克黑巧生乳捲限量回歸　BAC手工玫瑰蛋糕加碼白色情人節

▲白色情人節應景蛋糕。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／台北報導



白色情人節進入最後倒數，亞尼克今年祭出「黑金」攻勢，將去年熱銷的「厄瓜多爾脆皮黑巧克力生乳捲」奢華回歸，每日限量 200 條展現稀缺感 ；巧克力蛋糕品牌 BAC 則走浪漫純白路線，推出宛如鮮花造型的手工玫瑰蛋糕，加碼白色情人節氛圍。

亞尼克「厄瓜多爾脆皮黑巧克力生乳捲」再次回歸，標榜選用珍稀豆種比利時貝可拉 71% 黑巧克力，加上特黑泡芙蛋糕外層，披覆杏仁巧克力脆皮，點綴閃耀金粉，內餡則以北海道乳霜環繞巧克力慕斯，標準大人味，售價 699 元。

適逢春暖花開的野餐季，亞尼克也推出多款京都宇治抹茶系列甜點應援 。其中 YTM 限定的「生乳捲 BUBU 切片組-宇治茶」，售價 596 元，能一次收集原味、宇治抹茶、黑金宇治抹茶與極濃宇治焙茶等四種口味，讓民眾在賞花之餘也能享受多樣茶香 。

BAC 今年則在造型上玩創意，推出 3.5 吋「愛戀花束手工玫瑰蛋糕」，直接將蛋糕設計成精緻花束造型 。蛋糕頂端由職人手工捏製出白巧克力玫瑰花瓣，搭配精美時尚提袋，讓甜點不只是食物，更是一份能捧在手上的告白禮物 。

該款蛋糕以鬆軟的香草戚風蛋糕為基底，內層夾入法式水果餡，最外層再包覆帶有濃郁奶香的比利時白巧克力，層次分明且甜而不膩 。BAC 愛戀花束手工玫瑰蛋糕（含提袋），原價 899 元，即起至 3／15 快閃價 799 元。