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辦公族熱愛　5款養生茶簡單沖泡就能減脂消水腫

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文／人物誌

春節假期過完相信不少人正在為了放假時放縱的飲食「還債」，盡量拉回正常的生活習慣、飲食控制、規律運動，希望能早日重回窈窕身材。

不過，對於每天匆匆忙忙的上班族，要維持以上這些習慣，並非一件容易的事。因此，有不少人會準備減脂健康的養生茶，簡單沖泡即可當水喝，不需要另外再花額外的時間。推薦5款辦公室族熱愛的茶品，給忙碌又想消脂的你，另一種新的選擇。

1.洛神花茶

洛神花茶有種獨有的酸甜味道和香氣，由於不含咖啡因，所以無論什麼時候喝都不必擔心影響睡眠。另外，洛神花茶含有兒茶素、茶胺酸，可以幫助我們抑制食慾，協助減重，而它豐富的花青素和維生素C，還有抗氧化、保有好氣色，，是一款老少閒宜的溫順茶品。

▲（圖／Pexels，下同）

2.普洱茶

普洱茶有一股特殊的香味，那充滿層次又溫潤的口感，時常是中餐廳常常使用的配茶，用來解油膩的效果頗佳。在製作普洱茶時，其使用的黑麴菌能夠活化茶葉中的兒茶素，並可預防肥胖和高血壓，不過此茶含有咖啡因，像孕婦、哺乳期婦女，在飲用前還得先斟酌。

3.烏龍茶

烏龍茶含有大量的皂素，可以防止油脂的吸收，而茶多酚還能幫助中性脂肪分解成游離脂肪，進而促進代謝，增強熱量的燃燒，建議能在運動前的半個小時至一小時內飲用，達到最佳的效果。但是，烏龍茶屬於半發酵茶，要記得避免空腹的時候喝，避免引發腸胃不適、頭暈、心悸等等不舒服的情況。

4.玉米鬚茶

在韓國十分盛行的玉米鬚茶，具有良好的消水腫、利尿的作用，其淡淡的玉米香和甜味，是許多女性非常喜歡的茶品。玉米鬚茶含有鉀、維生素B1、礦物質、膳食纖維，不僅能緩解便祕幫物排便，其富含鐵質和低卡路里的特性，更是減重燃脂時不可或缺的好夥伴。

5.杜仲茶

杜仲茶自古以來就是中醫藥材中重要的藥品，能夠治療高血壓、動脈硬化等問題，針對腰痛、頭暈等症狀也有緩解的作用。重要的是，杜仲茶可以協助身體排除多餘的鹽分和水分，其中的京尼平甘酸可加速肝臟的脂肪代謝，並同時促進大腸蠕動，減少脂肪與膽固醇的吸收。

根據個人喜好選擇這些茶飲，也讓帶給不愛喝水的人一絲曙光！不過，每天還是要補充足夠的水分，有時間的話也別忘了多多活動身體，雙管齊下之下，才能夠盡快找回輕盈健康的好體態喔！

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 養生茶, 減肥, 飲控

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