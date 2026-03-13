霍格華茲魔法闖進星巴克！「哈利波特」聯名變色學院杯必收藏3／23登場

▲星巴克哈利波特聯名系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

麻瓜們注意，準備好你的金加隆！台灣星巴克宣佈將於 3／23 推出以「Magic Happens Together」為主題，推出超過 20 款深度還原《哈利波特》魔法世界的系列新品 。這次聯名不僅將霍格華茲四大學院、金探子、信使嘿美等經典元素融入杯款與生活配件，更首度打造充滿口感驚喜的飲品，將咖啡館化身為充滿想像力的魔法空間，讓粉絲在日常啜飲咖啡時，也能體驗一場奇幻的冒險旅程。

聯名首度登場的「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」，其靈感汲取自作品中著名的蜜糖公爵糖果店，以清爽的蜜柚星冰茶為基底，加入咬開後會瞬間綻放甜蜜滋味的「蜂蜜爆珠」，頂部更灑上繽紛糖果碎，帶來層次豐富的視覺與味覺體驗，售價 170 元起。

杯款設計展現細節巧思，根據學院色彩與經典象徵分為三大色系。推出不同學院葛萊分多/史萊哲林/雷文克勞/赫夫帕夫馬克杯，變色款馬克杯在盛裝熱飲時會顯現隱藏圖案，如果魔法一般的小巧思，售價 1,400 元；HP 魔法學院水球馬克杯，將精緻的霍格華茲城堡模型置於透明水球中，搭配綠色坩堝杯體，視覺張力十足，售價 1,990 元。

而深受喜愛的經典元素也融入聯名杯款，例如24OZ 哈利波特金探子 TOGO 冷水杯，售價 1,480 元 ，以及針對嘿美迷設計的紫哈利波特貓頭鷹不鏽鋼杯，售價 1,580 元 。若想入手入門款，哈利波特冷變 TOGO 冷水杯，售價 380 元，倒入冰飲後還會產生變色效果 。

此外，星巴克從 3／23 起，顧客凡以原價點購大杯以上「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」，還能用 650 元加購哈利波特學院 MINI 熊寶寶盲盒，或是指定線上購物平台購買聯名商品單筆滿 3,000 元亦可獲得。

其他配件也同步登場，包含隨機出貨的哈利波特學院小熊鑰匙圈，售價 580 元，以及極具質感的哈利波特直傘，售價 1,180 元 。針對收藏家，收納四大學院徽章的哈利波特徽章組，售價 1,200 元，波特迷 3／23 快筆記準備開搶囉。

適逢韓國人氣男團 BOYNEXTDOOR 來台現身高雄櫻花季，配件品牌 CASETiFY 宣布攜手 HYBE 旗下男團 BOYNEXTDOOR 原創角色「BBNEXDO」推出全新聯名系列，短暫卸下角色們身為小鎮守護者的身分展開一場狂歡派對！巧妙融合絢麗煙火、巨型摩天輪及充滿歡樂的夾娃娃機等節日元素，為粉絲們打造一系列活潑可愛周邊配件。

除了手機殼印花設計，還有集結六位 BBNEXDO 成員各自魅力的「吊牌鑰匙圈」，為粉絲們的日常造型增添可愛點綴，可隨意掛在任何包包、鑰匙及各種穿搭配件上，在為偶像應援的同時展現專屬於你的獨特風格。