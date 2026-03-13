fb ig video search mobile ETtoday

LV出392萬元彈珠台、372萬元露營裝備　典藏工藝展天花板級硬箱曝光 

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲LV 2026典藏工藝展在台北舉行。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

Louis Vuitton在台北舉辦2026 Savoir Rêver典藏工藝展，豐富的作品再次讓人大開眼界，硬箱是LV的重要傳承，全場最高價的彩色玻璃硬箱2930萬元，工序繁複不容一絲馬虎，還有家居、家具、珍稀皮革手袋、頂級珠寶腕錶等，共有近千件設計展出。首度在台曝光的彈珠台要價392萬元，細節精緻玩起來超過癮，喜歡戶外活動不能錯過372萬元的露營裝備硬箱，在任何地方都能奢華生活。

硬箱的發明最初是為了旅行，逐漸演變出為了各種收納目的打造的硬箱，例如化妝台、書桌、衣櫃等等，成為室內空間擺設的一部分，此次推出了台灣限定的獨家硬箱，與書法家董陽孜合作，將她的筆墨大作《日新》、《日日新》、《又日新》呈現於五層硬箱塔，行雲流水的渾厚筆觸充滿力量，也強調永不停止創新，每天都精進就是勝利的意念。

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲LV與董陽孜合作的台灣限定《日新》、《日日新》、《又日新》5層硬箱塔，5,040,000元。

另一款台灣限定的《五福》，運用紅色筆墨創作，映襯於Monogram硬箱上。《五福》取自董陽孜的《百福》系列，以一同享福為初衷，自1998年起，每年歲末寫下100個姿態各異的「福」字，融合楷、隸、篆、行草等多種書體，是現代與傳統的藝術結合。

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲LV與董陽孜合作的台灣限定獨家硬箱，《五福》書法彩繪左開硬箱，1,920,000元。

2930萬元的彩色玻璃硬箱為全場最高價，全球僅有5只，靈感來自路易威登家族宅邸的新藝術風格彩繪窗。以超過1500片的琺瑯彩繪玻璃，透過美國藝術家Louis Comfort Tiffany於19世紀末開發的Tiffany Technique工法，讓每一片玻璃緊密鑲嵌並呈現出美麗圖案，需耗時800小時才能完成，做工繁複細膩。

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲彩色玻璃硬箱，29,300,000元。

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲霧面黑色硬箱Courrier Lozine 95 Low採用夜光黑白Monogram皮革打造，在黑暗空間內有夜光效果，2,710,000元。

手足球台、撞球台都是LV既有之作，今年端出彈珠台，機櫃為飾有Monogram帆布的旅行箱造型，發射器是鉚釘的模樣，檯面除了彈珠軌道，還裝飾了飛機、輪船、行李箱等充滿旅行意涵的裝飾，既有創意又運用強大的工藝，讓遊戲體驗變得更獨特有趣。

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲曾敬驊玩起彈珠台。

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲Pinball彈珠台，3,920,000元。

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲致敬印度精湛工藝的Stonemate Trunk，棋盤採多種礦石鑲嵌，棋子以天然珍珠點綴，3,380,000元。

LV曾推出過帳篷，此次更為奢華，以創新的Monogram Surplus迷彩圖案帆布打造硬箱，內裝可容納8人的圓錐形帳篷，帳篷由法國專業帳篷製造商Cabanon製作，並備有兩個睡袋、兩張輕量摺疊椅。搭起的帳篷空間寬闊，硬箱能放進裡面儲物或當成小桌子，在戶外照樣能享受閒適優雅的生活。 

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲迷彩圖案奢華露營裝備硬箱，3,720,000元

2025年LV推出了彩妝系列，Malle Maquillage頂級美容梳妝硬箱應運而生，由彩妝藝術總監Pat McGrath設計，頂部空間能展示65支唇膏，並有12個抽屜、可拆式隔層，及多種儲物空間，鏡子可調節高度、燈光顏色及亮度，還有皮革紙巾盒、手機架及以皮革與金屬製作的椅子，讓化妝變得更專業更有儀式感。

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲Malle Maquillage頂級美容梳妝硬箱，13,500,000元。

家具也有眾多精彩之作，倫敦雙人組設計師Raw Edges設計的Binda沙發，簡潔流暢的線條來自網球，皮革光滑、柔軟舒適，鮮明的緄邊將平面轉為立體也更有動態感，萬花筒多面櫥櫃以500多個採用LV皮革包覆的原件組成，需超過200個小時才能製作完成，櫥櫃高度近兩公尺，打開有多個儲物隔間，這次有新色來台，輕鬆成為室內的焦點。LVSavoir Rêver典藏工藝展即日起至3月22日在台北展出，採VIP預約制。

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲以網球為靈感的Binda沙發，2,340,000元。

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）

▲LV典藏工藝展 。（圖／品牌提供）
▲The Kaleidoscope Cabinet萬花筒多面櫥櫃，5,100,000元。

看更多工藝之作

LOEWE基金會日前揭曉2026年LOEWE基金會工藝獎終選入圍名單，入圍作品將於2026年5月13日至6月14日在新加坡國家美術館展出，獎項得主及兩項特別提名將於2026年5月12日公布。

今年共有來自133個不同國家地區、逾5100件投稿作品，其中30位入圍終選。他們將創作視為一種在平衡、不穩定與張力之間不斷調整的過程，既有秩序被微妙打破、原本克制的色彩在驟然轉折處發生變化，編籃、紡織、 染色與建築等文化傳統亦提供清晰的方向，以當代語境、不同尺度與協作重新詮釋。評選過程關注作品在工藝成就、技巧、創新與藝術視野上的表現。

▲LOEWE工藝獎 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE工藝獎 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE工藝獎 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE工藝獎 。（圖／品牌提供）

►曾敬驊、楊謹華訂製校服要求不同　脫口「水洗絲」暴露年紀

►LV貨車化身223萬座鐘　迷你行李箱藏上鍊鑰匙

