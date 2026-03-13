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晚上保養更有效？皮膚科醫師、中醫揭「夜晚美容黃金時刻」

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▲▼皮膚科醫師、中醫揭「夜晚美容黃金時刻」 。（圖／Unsplash）

▲晚上11點前入睡，把握夜間美容修復時刻。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人都有這樣的經驗：晚上好好保養、睡一覺起來，膚況看起來更穩定。為什麼夜晚常被稱為「美容黃金時刻」？從皮膚科醫師與中醫的觀點來看，夜間確實是肌膚修復與身體調整的重要時段。

就皮膚科醫師觀點而言，人體具有生理時鐘，皮膚在不同時間會進行不同的活動，而夜晚通常是肌膚修復與更新較為活躍的時段。白天皮膚需要面對紫外線、空氣污染與外在刺激，功能以防禦為主；到了夜晚，身體進入休息狀態後，皮膚會開始進行修護與細胞更新，同時相關修復機制也會運作，夜間少了外在環境壓力，因此保濕與修護型保養程序通常會安排在睡前進行

從中醫角度來看，人體的氣血運行與經絡循環與時間息息相關。中醫認為晚上11點到凌晨1點為「子時」，是陰氣最盛、身體開始深度修復的時段，也是養陰的重要時間。此外，晚上11點到凌晨3點被認為與肝膽經運行有關，與身體代謝與調整相關。若長期熬夜或睡眠不足，中醫認為可能影響氣血循環與身體平衡，進而反映在膚色暗沉或氣色不佳，因此規律作息在養生與肌膚狀態上都相當重要。

▲▼皮膚科醫師、中醫揭「夜晚美容黃金時刻」 。（圖／Unsplash）

想把握夜晚美容黃金時刻，讓保養更有效，建議可以從日常習慣開始調整，首先必須在晚上11點前入睡，讓身體確實進入修復狀態；再來修復行保養可以安排在睡前進行，最後睡前應減少刺激，避免長時間滑手機或攝取過多咖啡因，幫助提升睡眠品質。

關鍵字：

夜間保養, 肌膚修復, 中醫養生, 生理時鐘, 睡眠品質

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