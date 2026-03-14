fb ig video search mobile ETtoday

萌力爆發！飛天小女警、卡娜赫拉快閃店北高登場

>

▲飛天小女警、卡娜赫拉快閃店接力北高登場。（圖／各業者）

▲飛天小女警、卡娜赫拉快閃店接力北高登場。（圖／各業者）

記者蔡惠如／綜合報導

兩大超人氣角色快閃店在北、高兩地插旗！《飛天小女警》全新 2026 年系列周邊進駐統一時代百貨高雄店，現場設置 7 大對決主題打卡點，讓粉絲重溫童年經典；《卡娜赫拉的小動物》也將於 3／20 在台中草悟廣場舉辦「莓果祭典」，推出近 50 款季節限定周邊。

▲飛天小女警、卡娜赫拉快閃店接力北高登場。（圖／各業者）

經典動畫《飛天小女警》快閃店即日起至 4／27 於統一時代百貨高雄店 1 樓熱鬧登場 。本次活動以「Girl Power」為核心，打造 7 大拍照熱點 ，進店前必拍由魔人啾啾、多金公主與毛茸怪獸組成的「愛心合影框」，店內更有充滿張力的「飛天小女警大戰魔人啾啾」對決場景，以及復刻動畫經典回憶的「尤教授與飛天小女警」主題區 。最受矚目的趣味設施則是「超Q凸面鏡」，讓粉絲能拍出獨特比例的趣味留影。

▲飛天小女警、卡娜赫拉快閃店接力北高登場。（圖／各業者）

現場推出近 40 款全新設計，包括出門配戴首推甜美風的「花朵鑰匙圈吊飾」，共有多金公主、小鎮村市長等 6 款造型，售價 229 元 ；實用的「飲料提袋」則有花花、泡泡、毛毛全體款，售價 280 元。居家單品則有「小燈箱」與軟綿觸感的「愛心抱枕」，此外還有附有小花吊飾的「編織包」、被花瓣包圍的「零錢包」，日常小物也充滿力量。

▲飛天小女警、卡娜赫拉快閃店接力北高登場。（圖／各業者）

▲飛天小女警、卡娜赫拉快閃店接力北高登場。（圖／各業者）

▲飛天小女警、卡娜赫拉快閃店接力北高登場。（圖／各業者）

▲飛天小女警、卡娜赫拉快閃店接力北高登場。（圖／各業者）

台中 PARK2 草悟廣場 3／20 起也有卡娜赫拉的小動物快閃。配合春天莓果季，現場變身為「莓果祭典」，規劃 6 大繽紛打卡點 。粉絲一抵達就能看到門口超巨大的「莓果聖代」向大家招手，接著可以跟著 P 助與粉紅兔兔搭上「草莓龍出動」車車開啟冒險，或是到店外後方的「繽紛莓果市集」看小動物們賣力推銷奶昔與果醬 。店內還設有「甜莓扭蛋」與甜到發光的「閃亮莓」拍照牆，充滿濃厚春季夢幻氛圍。

▲飛天小女警、卡娜赫拉快閃店接力北高登場。（圖／各業者）

▲飛天小女警、卡娜赫拉快閃店接力北高登場。（圖／各業者）

快閃店一口氣推出近 50 款莓果系列周邊，包括提供奶昔與可麗餅兩款設計的「ID 卡套」，售價 288 元 、細節滿滿的「串珠掛飾」，售價 328 元。此外，戴著莓果貝雷帽的「大頭零錢包」也超可愛，售價 368 元 ，而輕巧好裝的帆布「側背包」則有多達 5 款造型，售價 480 元。

▲飛天小女警、卡娜赫拉快閃店接力北高登場。（圖／各業者）

▲飛天小女警、卡娜赫拉快閃店接力北高登場。（圖／各業者）

關鍵字：

飛天小女警, 卡娜赫拉, 快閃店, 周邊商品, 莓果祭典

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

容易愛上「大齡男子」的三大星座女！TOP 1思想成熟比激情更心動

容易愛上「大齡男子」的三大星座女！TOP 1思想成熟比激情更心動

很多女生都忽略！私密處5大保養習慣　遠離異味與感染

很多女生都忽略！私密處5大保養習慣　遠離異味與感染

想吃哈根達斯又怕胖？營養師教5招安心吃冰淇淋

想吃哈根達斯又怕胖？營養師教5招安心吃冰淇淋

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準 霍格華茲魔法闖進星巴克！「哈利波特」聯名變色學院杯必收藏3／23登場 最容易對前任心軟回頭星座Top 3！第一名舊情回收王　根本放不下 晚上保養更有效？皮膚科醫師、中醫揭「夜晚美容黃金時刻」 戀愛最沒安全感星座Top 3！冠軍太會腦補　愛越深越怕失去 奈良美智塗鴉廁所門免費參觀　富藝斯預覽會還可賞雷諾瓦名畫 炒菜油怎麼選？橄欖油、酪梨油差在哪　營養觀念60秒一次看懂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面