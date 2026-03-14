萌力爆發！飛天小女警、卡娜赫拉快閃店北高登場

▲飛天小女警、卡娜赫拉快閃店接力北高登場。（圖／各業者）

記者蔡惠如／綜合報導

兩大超人氣角色快閃店在北、高兩地插旗！《飛天小女警》全新 2026 年系列周邊進駐統一時代百貨高雄店，現場設置 7 大對決主題打卡點，讓粉絲重溫童年經典；《卡娜赫拉的小動物》也將於 3／20 在台中草悟廣場舉辦「莓果祭典」，推出近 50 款季節限定周邊。

經典動畫《飛天小女警》快閃店即日起至 4／27 於統一時代百貨高雄店 1 樓熱鬧登場 。本次活動以「Girl Power」為核心，打造 7 大拍照熱點 ，進店前必拍由魔人啾啾、多金公主與毛茸怪獸組成的「愛心合影框」，店內更有充滿張力的「飛天小女警大戰魔人啾啾」對決場景，以及復刻動畫經典回憶的「尤教授與飛天小女警」主題區 。最受矚目的趣味設施則是「超Q凸面鏡」，讓粉絲能拍出獨特比例的趣味留影。

現場推出近 40 款全新設計，包括出門配戴首推甜美風的「花朵鑰匙圈吊飾」，共有多金公主、小鎮村市長等 6 款造型，售價 229 元 ；實用的「飲料提袋」則有花花、泡泡、毛毛全體款，售價 280 元。居家單品則有「小燈箱」與軟綿觸感的「愛心抱枕」，此外還有附有小花吊飾的「編織包」、被花瓣包圍的「零錢包」，日常小物也充滿力量。

台中 PARK2 草悟廣場 3／20 起也有卡娜赫拉的小動物快閃。配合春天莓果季，現場變身為「莓果祭典」，規劃 6 大繽紛打卡點 。粉絲一抵達就能看到門口超巨大的「莓果聖代」向大家招手，接著可以跟著 P 助與粉紅兔兔搭上「草莓龍出動」車車開啟冒險，或是到店外後方的「繽紛莓果市集」看小動物們賣力推銷奶昔與果醬 。店內還設有「甜莓扭蛋」與甜到發光的「閃亮莓」拍照牆，充滿濃厚春季夢幻氛圍。

快閃店一口氣推出近 50 款莓果系列周邊，包括提供奶昔與可麗餅兩款設計的「ID 卡套」，售價 288 元 、細節滿滿的「串珠掛飾」，售價 328 元。此外，戴著莓果貝雷帽的「大頭零錢包」也超可愛，售價 368 元 ，而輕巧好裝的帆布「側背包」則有多達 5 款造型，售價 480 元。