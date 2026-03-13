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奈良美智塗鴉廁所門免費參觀　富藝斯預覽會還可賞雷諾瓦名畫

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▲▼ Phillips,Sothebys 。（圖／公關照）

▲富藝斯在台北展出雷諾瓦約1901年油畫作品《橄欖樹景》，估價約8,184,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

藝術與珠寶、鐘錶精品愛好者本周末有眼福了，國際兩大拍賣公司富藝斯（Phillips）與蘇富比（Sotheby’s）均於14、15兩日在台北信義區舉辦香港拍賣預覽會，富藝斯於台北BELLAVITA B1藝文廣場展出將於3月29日舉行的現代及當代藝術拍賣精選傑作與30日舉槌的《珍貴珠寶：香港》春季拍賣重點珠寶；蘇富比則在華南銀行國際會議中心舉辦香港春拍預覽，估價上億元的常玉、趙無極大作吸睛。

富藝斯亮點拍品
步入富藝斯台北預展，首先印入眼簾是印象派的奠基大師之一雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）約1901年油畫作品《橄欖樹景》，雷諾瓦以橄欖樹林為主題的作品相當罕見，且此作品來源顯赫，1953年被南非礦業巨擘奧本海默（Harry Oppenheimer）夫婦納入收藏。

▲▼ 奈良美智 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲奈良美智在紐約酒吧Niagara廁所門作畫，門片拆下上拍估價約3,280,000元起。（圖／記者陳雅韻攝）

日籍藝術家奈良美智的作品也深受藏家矚目，有趣的是他為紐約酒吧Niagara廁所門所繪的塗鴉，也在台北預展之列，且是真真切切的廁所門拆下送進拍場，價約3,280,000元起；另一位日籍藝術家草間彌生2020年作品《心中夕暉》，是新冠肺炎疫情全球動蕩之際的見證，購自藝術家長期合作的東京大田畫廊，來源有序更添收藏價值。

▲▼ Phillips,Sothebys 。（圖／公關照）

▲富藝斯將上拍草間彌生2020年畫作《心中夕暉》，估價約20,460,000元起。

3月30日登場的富藝斯《珍貴珠寶：香港》春季拍賣，則搜羅了許多晶體乾淨的大克拉數頂級寶石，包括未經淨度處理的9.22克拉哥倫比亞祖母綠、未經加熱處理的5.39克拉緬甸紅寶石、絢爛奪目的彩鑽等，還有難得一見的House of Glenn Spiro設計的天然珍珠、鑽石及冰種翡翠項鍊。收藏家追捧的一線珠寶品牌經典作品也是拍賣重點，展出一枚卡地亞（Cartier）尺寸大的躺臥姿態美洲豹鑽石胸針。

▲▼ Phillips,Sothebys 。（圖／公關照）

▲富藝斯珠寶拍賣焦點之作為House of Glenn Spiro 天然珍珠配鑽石及冰種翡翠項鍊，估價約9,820,000元起。

▲▼ Phillips,Sothebys 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴富藝斯9.22克拉未經處理的哥倫比亞天然祖母綠配鑽石戒指，估價約19,650,000元起。

▲▼ Phillips,Sothebys 。（圖／公關照）

▲富藝斯將拍賣卡地亞鑽石配縞瑪瑙及祖母綠Panthère美洲豹胸針，估價約4,500,000元起 。

蘇富比亮點拍品
蘇富比香港春拍台北預覽會展出多件估價上億元的名畫，令人驚喜是常玉畫作《北京馬戲》首度登拍賣會，現任美國收藏家於1976年購自明尼阿波利斯市具影響力的洛克斯利謝伊畫廊（Locksley Shea Gallery），相隔半世紀現蹤成為拍場歷來常玉最大型馬戲主題作品；同樣估價上億元的趙無極1956年油畫《雲》，是藝術家「甲骨文時期」親自為朋友所做的畫，粗獷的筆觸讓人感受到其中的動感與能量。

▲▼ Phillips,Sothebys 。（圖／公關照）

▲常玉在拍場上歷來最大型馬戲主題畫作《北京馬戲》將於29日領銜蘇富比香港現當代藝術晚間拍賣，估價約114,574,000元起。（圖／蘇富比提供，以下同）

▲▼ Phillips,Sothebys 。（圖／公關照）

▲蘇富比香港春拍另一亮點是趙無極1956年油畫《雲》，估價約122,758,000元起。

4月23日舉辦的蘇富比香港珠寶春拍，主力也落在天然頂級寶石與品牌標誌性作品，一對未經加熱處理的18.06及17.51克拉天然斯里蘭卡藍寶石配鑽石耳環正是話題之作；而4月24日舉辦的鐘錶春拍，呈獻「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）獨一無二的懷錶，由Suzanne Rohr彩琺繪製重現雷諾瓦油畫 Portrait of Two Girls圖案，精緻細膩的設計估價約16,367,000元起。

▲▼ Phillips,Sothebys 。（圖／公關照）

▲蘇富比將拍賣PP 1997年彩繪琺瑯雷諾瓦油畫Portrait of Two Girls懷錶，估價約16,367,000元起。

▲▼ Phillips,Sothebys 。（圖／公關照）

▲蘇富比珠寶春拍焦點18.06及17.51克拉天然斯里蘭卡未經加熱藍寶石配鑽石耳環，估價約21,278,000元起。

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關鍵字：

富藝斯, 蘇富比, Sotheby’s

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