無印良品打造台系清爽護理　台隆手創館祭出春季家電5折起

記者蔡惠如／綜合報導

隨著春季來臨，居家業者也推出保養提案，無印良品近期推出「台灣企劃、日本製造」的植物發酵液頭皮護理系列，強化洗淨力與清爽感；台隆手創館則針對春季提出「樂購安居」特企，引進多款日系潔顏與護髮新品，還祭出人氣美容儀低於5折的限時優惠，幫助消費者從個人護理到居家空間都能質感煥新。

▲無印良品開發台灣在地「植物發酵液頭皮護理系列」。（圖／各業者提供）



針對台灣潮濕氣候容易產生的頭皮搔癢與異味困擾，無印良品開發出全新的「植物發酵液頭皮護理系列」，包含「植物發酵液頭皮護理洗髮精」與「植物發酵液頭皮護理潤絲精」強調增加「甘草酸二鉀」與「薄荷醇」含量，提升洗後清爽度，並加入植物蛋白與神經醯胺等成分，維持頭皮穩定，售價 490 元。

瓶身設計也充滿無印風格的細膩思維 。考慮到沐浴時視線模糊，洗髮精壓頭特別增加三點凸起設計，讓使用者靠手感就能辨識，不必擔心洗潤拿錯 。全系列不含酒精、合成香料與矽靈，並帶有洋甘菊與葡萄柚的天然淡香，讓日常洗護變得更輕鬆無負擔 。

▲火山白土潔顏皂 (原味／草本／綠茶)。

台隆手創館春季則主打多樣化的日式生活提案，搭配驚喜春季優惠，火山白土潔顏皂 (原味／草本／綠茶)，使用火山白土成分溫和潔淨油脂，原價 750 元，特價 580 元；針對細軟髮族群，則有日本 Levata 海泥頭皮 spa 洗潤系列，主打洗後髮質蓬鬆豐盈，售價 440 元，特價 399 元。

▲日本 Levata 海泥頭皮 spa 洗潤系列。

針對春夏季開始滋生的蚊蟲，引進「吸霸手持吸蟲棒-充電新版」，利用伸縮桿直接將蚊蟲吸入，避免化學噴霧或擊打噴濺殘留，原價 1,480元，售價 880 元；原價 1,680 元的 FUGU Beauty 美容儀，祭出特價 759 元，直接打 5 折，讓消費者到店挖寶。

▲吸霸手持吸蟲棒-充電新版。

▲FUGU Beauty 美容儀。