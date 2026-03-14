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日本家事達人傳授3大效率清潔法　沒空整理的人必學

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▲▼ 大掃除,吸塵器,吸塵,打掃。（示意圖／pixabay）

▲打掃做家事實在不迷人，專家教變更輕鬆 。（圖／pixabay、pexels，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

現代人上班時間長，回到家往往都七晚八晚，都沒時間休息了，別說掃除甚至東西不亂丟，就已經算表現好，但這樣下去不但自己住的不舒適，週末假日想邀請朋友來家玩，想到要做麻煩清掃工作就發懶，生活越來越無趣，日本家事女王本多弘美針對上班族，推出3招清掃撇步，讓打掃麻煩事省去一半。

在本多弘美所著的《日本家事女王才知道的神奇家事術》一書中，針對上班族對家中清掃，有幾個好建議。

善用清掃家電
建議聰明挑選適合的自動化家電。每個人應優先評估最耗費體力的家務項目，例如家庭成員較多、洗衣量大者，可優先考慮具備烘乾功能的洗衣機或洗碗機；若主要是地板維護耗時，則掃地機器人會是最具感的投資，將繁瑣勞務交給機器處理。

▲家事,打掃,清掃。（圖／pixabay）

平常不整理，善用置物箱
運用「收納箱」應對突發狀況。針對平時沒空細心整理、卻又有親友來訪的需求，可以準備專屬的暫存置物箱，在客人抵達前迅速收納雜物，並保持地面淨空以提升視覺整潔度。此外，隨手清理也是關鍵，在客廳、臥室或衛浴等角落放置除塵布或簡易拖把，看見髒污即刻擦拭，能有效減少累積的汙垢。

▲▼浴室,清潔,打掃,家事,洗手台,浴缸。（圖／翻攝自pixabay）

年末大掃除沒空，分到每月做
採取「分期大掃除」的策略。與其在農曆年前耗費整天進行地毯式清潔，不如將大型清掃任務拆解至各個月份。例如，在秋冬等空調使用率較低的季節，將十月定為濾網清潔月。透過將年度掃除工作分散化，能讓整理家居變得不再壓力沉重，作業過程也更為順暢。

▲家事,洗衣服,煮飯,打掃,家庭主婦（圖／取自免費圖庫Pexels）

關鍵字：

家事, 打掃, 清潔, 大掃除, 本多弘美, 上班族

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