很多女生都忽略！私密處5大保養習慣　遠離異味與感染

▲日常養成好習慣，將私密處感染減到最低。AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

私密處健康與日常生活習慣密切相關，若清潔方式不當或忽略日常保養，可能出現異味、搔癢或不適。其實只要從飲食、清潔與生活習慣做出調整，就能幫助維持私密處環境穩定。以下整理出5個常見的私密處保養習慣，幫助降低不適風險。

#喝足水分、少吃甜食

建議每日攝取 2000 毫升的水，並減少甜食攝取，有助於促進新陳代謝並降低體內發炎的風險。充足補充水分能幫助身體正常運作，穩定代謝體內不需要的物質；而過量的甜食會使私密處環境酸度升高，產生異味並增加發炎風險，因此要注意減少甜食攝取，以維持私密處健康。

#性行為後立即排尿

性行為中，私密處會接觸到細菌，建議在性行為前補充水分，性行為後立即排尿，以排除私密處及尿道的細菌，降低感染風險。

#定期更換內褲

內褲長期接觸私密處，難免會接觸到尿漬、汗水、分泌物，除了每天清洗並更換內褲，建議每 3-6 個月定期更換，以維護私密處健康。

#勤換衛生棉

經血在離開體內接觸空氣後，開始大量滋生細菌，也容易使私密處產生異味。定期 2-3 小時更換衛生棉，可以避免衛生棉成為細菌的溫床，降低私密處異味及感染機率。千萬不要覺得麻煩而延遲更換，此舉動將會使私密處處於危險之中！

#正確清潔私密處

女性私密處的 pH 值為弱酸環境，平日私密處會接觸尿漬、汗水、分泌物。正確的清潔方式，應以手指輕柔搓洗外陰部皺褶處，再用溫冷水沖洗。清潔過程避免侵入式清洗或灌洗陰道，以免破壞內陰部酸鹼環境。