fb ig video search mobile ETtoday

很多女生都忽略！私密處5大保養習慣　遠離異味與感染

>

▲▼私密處5大保養習慣。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

日常養成好習慣，將私密處感染減到最低。AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

私密處健康與日常生活習慣密切相關，若清潔方式不當或忽略日常保養，可能出現異味、搔癢或不適。其實只要從飲食、清潔與生活習慣做出調整，就能幫助維持私密處環境穩定。以下整理出5個常見的私密處保養習慣，幫助降低不適風險。

#喝足水分、少吃甜食

建議每日攝取 2000 毫升的水，並減少甜食攝取，有助於促進新陳代謝並降低體內發炎的風險。充足補充水分能幫助身體正常運作，穩定代謝體內不需要的物質；而過量的甜食會使私密處環境酸度升高，產生異味並增加發炎風險，因此要注意減少甜食攝取，以維持私密處健康。

#性行為後立即排尿

性行為中，私密處會接觸到細菌，建議在性行為前補充水分，性行為後立即排尿，以排除私密處及尿道的細菌，降低感染風險。

▲▼私密處5大保養習慣。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

#定期更換內褲

內褲長期接觸私密處，難免會接觸到尿漬、汗水、分泌物，除了每天清洗並更換內褲，建議每 3-6 個月定期更換，以維護私密處健康。

#勤換衛生棉

經血在離開體內接觸空氣後，開始大量滋生細菌，也容易使私密處產生異味。定期 2-3 小時更換衛生棉，可以避免衛生棉成為細菌的溫床，降低私密處異味及感染機率。千萬不要覺得麻煩而延遲更換，此舉動將會使私密處處於危險之中！

#正確清潔私密處

女性私密處的 pH 值為弱酸環境，平日私密處會接觸尿漬、汗水、分泌物。正確的清潔方式，應以手指輕柔搓洗外陰部皺褶處，再用溫冷水沖洗。清潔過程避免侵入式清洗或灌洗陰道，以免破壞內陰部酸鹼環境。

關鍵字：

私密保養, 健康生活, 清潔技巧, 飲食習慣, 女性健康

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克3／13限定一天「大杯以上買一送一」　白色情人節前夕先喝一杯

星巴克3／13限定一天「大杯以上買一送一」　白色情人節前夕先喝一杯

容易愛上「大齡男子」的三大星座女！TOP 1思想成熟比激情更心動

容易愛上「大齡男子」的三大星座女！TOP 1思想成熟比激情更心動

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準

最容易對前任心軟回頭星座Top 3！第一名舊情回收王　根本放不下 戀愛最沒安全感星座Top 3！冠軍太會腦補　愛越深越怕失去 確定了！漢神洲際購物廣場4／10開幕　6.6萬坪準備開逛 歐美紅起來的「1% 理財法」　數學不好的人一看就懂 韓星大愛85度C「杜拜巧克力Q餅」3／12上市　DQ 奶昔優格新品好清爽 想睡卻睡不著？6個「有效睡眠儀式」 　讓你快速入睡 蜜粉還能這樣用？7個隱藏技巧曝光　讓妝容更乾淨持久

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面