fb ig video search mobile ETtoday

想吃哈根達斯又怕胖？營養師教5招安心吃冰淇淋

>

▲▼想吃哈根達斯又怕胖？營養師教4招安心吃冰淇淋 。（圖／Unsplash）

▲冰淇淋口味直接決定熱量高低。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣逐漸回暖，不少人想控制體重卻又捨棄不了冰淇淋，營養師夏子雯分享，像是民眾喜歡吃的哈根達斯，濃郁口感常讓人停不起來，主要是因為內含的乳脂肪含量高、空氣含量少，所以熱量會比一般冰淇淋來的高，如果真的想吃，又擔心體重失控，趕快把挑選技巧學起來！

▲▼營養師教5招安心吃冰淇淋。（圖／翻攝自fb/夏子雯營養師）

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

#口味是關鍵：避開「加料」地雷

營養師夏子雯分享，口味會直接決定熱量高低，挑選原則是：（熱量最低）水果類>茶類>經典奶香類>焦糖、堅果、脆餅類（熱量最高，地雷區）。像是覆盆子吃起來很清爽，熱量也最低，每小杯100公克104大卡；如果是焦糖、堅果、脆餅類，一顆就是200-300大卡不等的熱量，等於8分滿到一碗白飯的熱量。

#學會乾坤大挪移：善用熱量替換

雖然已經知道焦糖、堅果、脆餅類型的熱量就是很高，但仍有不少人偏好這些口味，這時候建議用熱量轉移的方式，如將餐點中的白飯、麵條減半，把碳水化合物的配額留給冰淇淋，這樣才能控管好熱量，夏子雯表示，這樣的方法偶爾為之就好，因為冰淇淋的脂肪含量不容小覷，白飯還算是單純乾淨的澱粉，但冰淇淋就像是白飯加上沙拉油，常常吃真的會體重默默上升。

#控制份量的「容器戰術」

哈根達斯的魅力在於美妙的口感，其實不需要吃很多，就營養師觀點來看，買小杯優於大桶 ，吃完一顆覺得剛剛好，但如果邊追劇邊挖大桶來吃，就可能默默吃完一桶，熱量直接超過1000大卡。

#善用心理學：使用小湯匙

夏子雯也建議，吃冰淇淋時建議用杯中附的小木頭勺子品嚐，能延長享用的時間，大腦會更快接收到我在享用甜點的訊號，慢慢吃就不容易過量。

#和家人朋友分享：滿足又不怕過量

找家人和朋友一起共吃分享，不怕擔心吃多，又能品嚐多種口味。

關鍵字：

冰淇淋, 熱量控制, 減重秘訣, 哈根達斯, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

容易愛上「大齡男子」的三大星座女！TOP 1思想成熟比激情更心動

容易愛上「大齡男子」的三大星座女！TOP 1思想成熟比激情更心動

很多女生都忽略！私密處5大保養習慣　遠離異味與感染

很多女生都忽略！私密處5大保養習慣　遠離異味與感染

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準

想吃哈根達斯又怕胖？營養師教5招安心吃冰淇淋 最容易對前任心軟回頭星座Top 3！第一名舊情回收王　根本放不下 霍格華茲魔法闖進星巴克！「哈利波特」聯名變色學院杯必收藏3／23登場 晚上保養更有效？皮膚科醫師、中醫揭「夜晚美容黃金時刻」 奈良美智塗鴉廁所門免費參觀　富藝斯預覽會還可賞雷諾瓦名畫 戀愛最沒安全感星座Top 3！冠軍太會腦補　愛越深越怕失去 星巴克3／13限定一天「大杯以上買一送一」　白色情人節前夕先喝一杯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面