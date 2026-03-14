想吃哈根達斯又怕胖？營養師教5招安心吃冰淇淋

▲冰淇淋口味直接決定熱量高低。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣逐漸回暖，不少人想控制體重卻又捨棄不了冰淇淋，營養師夏子雯分享，像是民眾喜歡吃的哈根達斯，濃郁口感常讓人停不起來，主要是因為內含的乳脂肪含量高、空氣含量少，所以熱量會比一般冰淇淋來的高，如果真的想吃，又擔心體重失控，趕快把挑選技巧學起來！

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

#口味是關鍵：避開「加料」地雷

營養師夏子雯分享，口味會直接決定熱量高低，挑選原則是：（熱量最低）水果類>茶類>經典奶香類>焦糖、堅果、脆餅類（熱量最高，地雷區）。像是覆盆子吃起來很清爽，熱量也最低，每小杯100公克104大卡；如果是焦糖、堅果、脆餅類，一顆就是200-300大卡不等的熱量，等於8分滿到一碗白飯的熱量。

#學會乾坤大挪移：善用熱量替換

雖然已經知道焦糖、堅果、脆餅類型的熱量就是很高，但仍有不少人偏好這些口味，這時候建議用熱量轉移的方式，如將餐點中的白飯、麵條減半，把碳水化合物的配額留給冰淇淋，這樣才能控管好熱量，夏子雯表示，這樣的方法偶爾為之就好，因為冰淇淋的脂肪含量不容小覷，白飯還算是單純乾淨的澱粉，但冰淇淋就像是白飯加上沙拉油，常常吃真的會體重默默上升。

#控制份量的「容器戰術」

哈根達斯的魅力在於美妙的口感，其實不需要吃很多，就營養師觀點來看，買小杯優於大桶 ，吃完一顆覺得剛剛好，但如果邊追劇邊挖大桶來吃，就可能默默吃完一桶，熱量直接超過1000大卡。

#善用心理學：使用小湯匙

夏子雯也建議，吃冰淇淋時建議用杯中附的小木頭勺子品嚐，能延長享用的時間，大腦會更快接收到我在享用甜點的訊號，慢慢吃就不容易過量。

#和家人朋友分享：滿足又不怕過量

找家人和朋友一起共吃分享，不怕擔心吃多，又能品嚐多種口味。