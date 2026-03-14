「法拉利男神」戴紫色首飾呼應新婚甜蜜　APM Monaco浪漫新作閃耀

▲摩納哥籍F1賽車手查爾斯勒克萊爾混搭APM Monaco最新設計於上海為品牌造勢。（圖／翻攝apmmonaco IG）

記者陳雅韻／台北報導

效力於法拉利車隊的「法拉利男神」F1賽車手查爾斯勒克萊爾（Charles Leclerc），2月底剛與義大利與墨西哥混血模特兒Alexandra Saint Mleux結婚，兩人形影不離前往上海參加F1中國大獎賽，賽前他參加代言的摩納哥品牌APM Monaco新品發表會，混搭最新PRINTEMPS系列首飾，當中包括主打的溫柔淡紫色手環，完美呼應他新婚的甜蜜心情。





▲APM Monaco PRINTEMPS系列Torsade密鑲手環（右）與金色款各7,600元。





▲APM Monaco PRINTEMPS系列Torsade淡紫色密鑲圈形耳環，4,500元。

今年春季APM Monaco全新PRINTEMPS系列，以首度亮相的淡紫色調首飾彰顯浪漫的春日氣息，與同步推出的銀白色款式，能相互疊搭創造更為閃耀的時髦效果；而造型以極簡的幾何造型為主要設計語言，旗下Torsade首飾以滾邊圍繞密鑲鋯石，Art Deco款式則排列出風格強烈的幾何圖騰，第三款樣式Lumiere密鑲項鍊由閃亮小方塊構成，俐落設計相當百搭。





▲APM Monaco PRINTEMPS系列Art Deco戒指單個4,300元。





▲APM Monaco PRINTEMPS系列Lumiere密鑲項鍊（上）與紫色款各13,500元。

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）近日推出泰迪熊首飾增添歡樂氣息，當中可串在不同項鍊或手鍊上的泰迪熊吊飾，密鑲粉紅色的施華洛世奇水晶，並搭配心形鼻子，以及一顆帶有鍍金色調種子的粉紅色和紅色草莓，可愛指數破表；另一款項鍊的泰迪熊鍊墜則抱著一顆粉紅心形施華洛世奇水晶，愛意滿滿的設計可作為告白禮物。





▲施華洛世奇Idyllia Charm泰迪熊鍊墜，4,600元。（圖／翻攝施華洛世奇官網）





▲施華洛世奇Idyllia Charm泰迪熊項鍊，6,500元。（圖／翻攝施華洛世奇官網）