fb ig video search mobile ETtoday

小宅當道　LG推「二合一洗乾衣機」　Sony開賣「兩件式」環繞家庭劇院

>

▲LG 宣布在台推出全新 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機。（圖／品牌提供）

▲LG宣布在台推出全新 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

全台住宅空間朝向小坪數發展，家電品牌紛紛瞄準「小宅商機」，LG 宣布在台推出全新 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機，以洗烘一體設計解放陽台空間；Sony 則針對居家娛樂開賣 BRAVIA Theater Bar 6 兩件式環繞家庭劇院，主打在緊湊的機身中整合實體 3.1.2 聲道，讓消費者不必佈建複雜線路也能享有劇院級震撼音效。

▲LG 宣布在台推出全新 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機。（圖／品牌提供）

對於住在寸土寸金小坪數住宅的消費者來說，洗衣機與烘衣機分開擺放往往極其占用空間 ，甚至會遮擋陽台採光 。LG 全新推出的 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機，結合 AI Wash 智慧洗滌與 HeatPump 雙變頻熱泵除濕式乾衣技術 ，使用者不再需要手動將濕衣服搬移至烘衣機，一鍵即可完成洗脫烘流程，售價 92,900 元。

▲LG 宣布在台推出全新 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機。（圖／品牌提供）

▲LG 宣布在台推出全新 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機。（圖／品牌提供）

WashCombo 內建的 AI DD 智慧直驅變頻馬達 ，能自動偵測衣物重量、柔軟度及髒汙程度，低溫熱泵乾衣技術，相比傳統高溫烘乾能減少衣物變形風險，並節省 55% 的能源損耗，機體導入自動洗劑投入系統 ，能依照衣物量自動分配適量的洗衣精與柔軟精。

▲LG 宣布在台推出全新 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機。（圖／品牌提供）

此外還有全新「易拉潔」極細密濾網設計 ，搭配自動冷凝器清潔功能 ，讓消費者簡單清除惱人的棉絮，並可搭配 MiniWash 迷你洗衣機進行堆疊，能將大人外衣與嬰幼兒衣物分開清洗，確保潔淨與安心感。

▲LG 宣布在台推出全新 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機。（圖／品牌提供）

休閒生活同樣不需要因為坪數而妥協，Sony 推出的 BRAVIA Theater Bar 6 兩件式環繞家庭劇院 (HT-B600)，主打以不到一公尺寬的主機長度 ，巧妙融入小宅的電視櫃空間 。這套系統包含一組條型音響（Bar）與一組無線重低音喇叭 ，雖然外型精簡，卻內建了 5 個全音域單體 ，包含能向上發聲的天空聲道 ，展現出紮實的 3.1.2 實體聲道遼闊音場，售價 11,900 元。

▲LG 宣布在台推出全新 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機。（圖／品牌提供）

該款劇院系統搭載自家的垂直環繞引擎，以及超廣域環繞音場聲學技術 ，能強化聲音的層次感與臨場感 ，讓觀影者宛如置身電影院場景之中 。即便只是觀看一般的 YouTube 影片或收聽 Spotify 音樂 ，內建的進階升混技術，也能將立體音訊轉化為環繞效果，提升音質表現。透過專屬 APP，可用手機掌控所有設定 ，為小空間打造專屬的私人劇院 。

關鍵字：

小坪數, 洗烘一體, 家庭劇院, 智慧家電, 空間節省

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

容易愛上「大齡男子」的三大星座女！TOP 1思想成熟比激情更心動

容易愛上「大齡男子」的三大星座女！TOP 1思想成熟比激情更心動

霍格華茲魔法闖進星巴克！「哈利波特」聯名變色學院杯必收藏3／23登場

霍格華茲魔法闖進星巴克！「哈利波特」聯名變色學院杯必收藏3／23登場

最容易對前任心軟回頭星座Top 3！第一名舊情回收王　根本放不下

最容易對前任心軟回頭星座Top 3！第一名舊情回收王　根本放不下

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準 很多女生都忽略！私密處5大保養習慣　遠離異味與感染 想吃哈根達斯又怕胖？營養師教5招安心吃冰淇淋 星巴克3／13限定一天「大杯以上買一送一」　白色情人節前夕先喝一杯 炒菜油怎麼選？橄欖油、酪梨油差在哪　營養觀念60秒一次看懂 戀愛最沒安全感星座Top 3！冠軍太會腦補　愛越深越怕失去 晚上保養更有效？皮膚科醫師、中醫揭「夜晚美容黃金時刻」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面