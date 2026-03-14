小宅當道　LG推「二合一洗乾衣機」　Sony開賣「兩件式」環繞家庭劇院

▲LG宣布在台推出全新 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

全台住宅空間朝向小坪數發展，家電品牌紛紛瞄準「小宅商機」，LG 宣布在台推出全新 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機，以洗烘一體設計解放陽台空間；Sony 則針對居家娛樂開賣 BRAVIA Theater Bar 6 兩件式環繞家庭劇院，主打在緊湊的機身中整合實體 3.1.2 聲道，讓消費者不必佈建複雜線路也能享有劇院級震撼音效。

對於住在寸土寸金小坪數住宅的消費者來說，洗衣機與烘衣機分開擺放往往極其占用空間 ，甚至會遮擋陽台採光 。LG 全新推出的 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機，結合 AI Wash 智慧洗滌與 HeatPump 雙變頻熱泵除濕式乾衣技術 ，使用者不再需要手動將濕衣服搬移至烘衣機，一鍵即可完成洗脫烘流程，售價 92,900 元。

WashCombo 內建的 AI DD 智慧直驅變頻馬達 ，能自動偵測衣物重量、柔軟度及髒汙程度，低溫熱泵乾衣技術，相比傳統高溫烘乾能減少衣物變形風險，並節省 55% 的能源損耗，機體導入自動洗劑投入系統 ，能依照衣物量自動分配適量的洗衣精與柔軟精。

此外還有全新「易拉潔」極細密濾網設計 ，搭配自動冷凝器清潔功能 ，讓消費者簡單清除惱人的棉絮，並可搭配 MiniWash 迷你洗衣機進行堆疊，能將大人外衣與嬰幼兒衣物分開清洗，確保潔淨與安心感。

休閒生活同樣不需要因為坪數而妥協，Sony 推出的 BRAVIA Theater Bar 6 兩件式環繞家庭劇院 (HT-B600)，主打以不到一公尺寬的主機長度 ，巧妙融入小宅的電視櫃空間 。這套系統包含一組條型音響（Bar）與一組無線重低音喇叭 ，雖然外型精簡，卻內建了 5 個全音域單體 ，包含能向上發聲的天空聲道 ，展現出紮實的 3.1.2 實體聲道遼闊音場，售價 11,900 元。

該款劇院系統搭載自家的垂直環繞引擎，以及超廣域環繞音場聲學技術 ，能強化聲音的層次感與臨場感 ，讓觀影者宛如置身電影院場景之中 。即便只是觀看一般的 YouTube 影片或收聽 Spotify 音樂 ，內建的進階升混技術，也能將立體音訊轉化為環繞效果，提升音質表現。透過專屬 APP，可用手機掌控所有設定 ，為小空間打造專屬的私人劇院 。