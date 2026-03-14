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千黛亞「類新娘」造型優雅大氣　大花洋裝《慾望城市》凱莉也穿過

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▲▼ 千黛雅 。（圖／CFP）

▲千黛亞穿Cachè單肩花卉洋裝搭配卡地亞珠寶出席Essence好萊塢黑人女性獎。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢女星千黛亞（Zendaya）與「小蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）被爆已秘密結婚，雖然小倆口都未證實，但千黛亞傳出喜訊後出席的兩場活動，都以「類新娘」造型亮相，藏不住沈浸愛河的喜悅，繼日前出席LV（Louis Vuitton，路易威登）2026秋冬巴黎時裝秀身穿白色前短後長襯衫式洋裝，近日現身Essence好萊塢黑人女性獎選穿單肩裝飾大朵花卉的白色洋裝走紅毯，眼尖的時尚迷一定覺得眼熟，因為《慾望城市》的凱莉穿過！

▲▼ 千黛雅 。（圖／CFP）

▲千黛亞所穿的Cachè洋裝是惠妮休斯頓曾穿過的Eugene Alexander原創禮服復刻版。（圖／CFP）

千黛亞所穿的金色刺繡的Cachè白色禮服於單肩裝飾立體花卉，優雅大氣，短裙並開高衩讓她大露美腿，此件洋裝早在2008年莎拉潔西卡帕克（Sarah Jessica Parker）在《慾望城市》電影版的開場片段中就穿過，當年的畫面是她在片頭漫步於曼哈頓人行道時，一群時尚愛好者紛紛對她的服裝讚不絕口，成為該片最令人難忘的裝扮之一。

這件Cachè洋裝其實是Eugene Alexander原創禮服的復刻版，已故傳奇歌手惠妮休斯頓（Whitney Houston）在1987年就曾穿著它拍攝宣傳照。千黛亞的御用型師Law Roach對古董衣的故事暸若指掌，因此讓千黛亞穿上此花卉洋裝，成功創造話題。

▲▼ 千黛雅 。（圖／CFP）

▲2008年莎拉潔西卡帕克在《慾望城市》電影版的開場片段中穿過此件Cachè洋裝。（圖／CFP）

►千黛亞極簡金戒指疑似婚戒　疊搭卡地亞珠寶魅力十足

►GD裹的不是棉被是百萬Gucci斗篷　華麗古董衣還在博物館展過

關鍵字：

千黛亞, 慾望城市, 莎拉潔西卡派克

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