時裝周／TXT然竣驚喜登Miu Miu伸展台！凌亂衣、毛絨半月包成為新爆款

記者鮑璿安／綜合報導

作為巴黎時裝週秋冬壓軸登場的品牌，Miu Miu在耶拿宮（Palais d’Iéna）發表2026秋冬系列，酒紅色花卉壁紙鋪陳的復古空間，搭配覆滿青草的伸展台，營造出既私密又帶有儀式感的氛圍，像是一場關於女性內在情感與外在姿態的深層對話。本季以「Mindful Intimacy 靜觀親密」為核心概念，延續Miuccia Prada一貫以女性為中心的設計視角，將溫柔、真實與自我覺察轉化為具體輪廓。





▲（依序）品牌大使被封為「小Jennie」的Ella Gross、Minnie、女團Twice的日籍成員Momo都現身大秀前排。（圖／品牌提供）

眾多Miu Miu女孩齊聚一堂，看秀嘉賓當然也是秀上的一大亮點，品牌大使Minnie、女團Twice的日籍成員Momo都現身大秀前排，被封為「小Jennie」的Ella Gross以一襲奶油白無袖洋裝亮相，簡潔俐落的A字剪裁襯托修長比例，搭配焦糖棕短靴與麂皮手拿包，低調卻充滿質感；Minnie則選擇白色綁帶背心上衣混搭橄欖綠中長裙；Twice日籍成員Momo則以拼接細節的娃娃裝洋裝亮相，手提棕色麂皮包款，甜美中帶點率性。

本次系列整體線條貼近身形卻不刻意強調曲線，呈現一種鬆弛而坦率的性感，寬肩無結構洋裝以H Line廓形為主打特色，而略帶皺褶的棉質短裙、洗舊質感的羊絨與刺繡薄紗，衣物保留著如同剛從洗衣籃拿出來的褶皺，仿若穿著多年的處理方式，傳遞熟悉與安心感。當然，熟悉的低腰比例與直筒剪裁也成為關鍵語彙，飾有珠繡與亮片元素，捎來一絲從女孩蛻變為女人的成熟感。





▲男團TOMORROW X TOGETHER成員然竣（Yeonjun）也驚喜登上伸展台走秀 。（圖／品牌提供）

材質堆疊是本季另一亮點，剪裁羊羔毛、羽絨外套與輕量風衣則注入戶外機能氣息，在浪漫與實穿之間取得平衡。棉、羊絨、薄紗與毛皮彼此交錯，形成視覺與觸感的對比。此外，男團TOMORROW X TOGETHER成員然竣（Yeonjun）也驚喜登上伸展台走秀，灰藍色輕量尼龍上衣搭配深藍機能長褲與毛帽，混搭皮革鞋履，步伐穩健而自信，展現前衛的機能時尚感。

包款設計同樣成為本季焦點，全新保齡球手提包以柔軟皮革打造圓弧輪廓，壓印Logo與金色掛鎖細節低調卻鮮明，酒紅與深棕色調尤其呼應秋冬氛圍，兼具實用與復古美感。毛絨拼接的圓弧肩背包透過金屬鉚釘與立體標誌強化存在感；迷你比例手提包則以雙提把與鎖扣細節呈現洗鍊復古氣息，無論搭配低腰短裙或寬版外套，都能突顯精緻比例。

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Balenciaga 2026秋冬系列以《ClairObscur》（明暗對照）為題，靈感來自文藝復興時期的繪畫技法，唯有在陰影的襯托下，才真正被看見。Pierpaolo的第二季也顯得駕輕就熟，81套造型色彩運用趨於克制與冷冽，黑色成為開場主旋律，許多日常造型延續Cristóbal Balenciaga對結構的尊重，像是皮革飛行夾克搭配高衩鉛筆裙、立領短版海軍外套覆於貼腿褲之上、繫帶連身褲與皮革斗篷式洋裝，皆以純黑亮相，拿出他對於輪廓的極佳把控，勾勒出強勢卻收斂態度。