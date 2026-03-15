Rosé成為Levi’s大使！上身「兩款神褲」型號一次看　台灣買得到





▲美國丹寧領導品牌 Levi’s正式宣布攜手國際巨星 Rosé展開跨年度合作 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

美國丹寧領導品牌 Levi’s正式宣布攜手國際巨星 Rosé展開跨年度合作！從釋出的形象照可見，Rosé以極簡白色坦克背心搭配高腰直筒牛仔褲亮相，率性又百搭的造型立刻引發討論，台灣粉絲們也能夠入手同款，以下一次把細節整理給你。





▲Rosé 著用的是 Levi’s 005DO-0000 寬鬆靴型丹寧褲 。（圖／品牌提供）

第一套以白色蕾絲背心搭配的造型中，Rosé 著用的是 Levi’s 005DO-0000 寬鬆靴型丹寧褲。這款褲型以寬直筒為基礎，褲腳微微外擴，介於直筒與喇叭之間的設計讓整體比例自然延伸，不僅修飾腿部線條，也多了幾分隨興復古感。淺藍色的 Easy Days 洗色呈現柔和刷淡效果，搭配帶有彈性的布料，兼顧舒適與造型感，無論日常外出或長時間活動都能輕鬆駕馭。





▲Rosé 在廣告中搭配落肩剪裁的淺色丹寧外套，整體造型呈現自然率性卻不失精緻的風格。 。（圖／品牌提供）

另一款詢問度極高的則是 Levi’s® 005DO-0007 寬鬆靴型丹寧褲。相較於前者，這一款在水洗處理上更強調仿舊質感，褪色層次更為鮮明，帶出濃厚的懷舊氛圍，同樣透過寬鬆剪裁與微喇褲口修飾腿型，讓不同身形都能穿出修長比例。Rosé 在廣告中搭配落肩剪裁的淺色丹寧外套，整體造型呈現自然率性卻不失精緻的風格。

Rosé身兼Saint Laurent品牌大使，日前以一件草綠色平口澎袖迷你洋裝亮相巴黎秀場，依舊是話題核心。一如既往，Saint Laurent在巴黎鐵塔腳下揭開2026冬季女士系列序幕，夜色降臨，玻璃、木質與皮革構築的現代主義場景宛如一座私密寓所，中央矗立著曾收藏於Yves Saint Laurent先生私宅的雕像復刻品，透過落地玻璃隱約映照出鐵塔光芒，電影感場景再度成為創意總監Anthony Vaccarello標誌性的敘事語言。