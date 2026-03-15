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ITZY隊長Yeji、辛芷蕾曬不科學美腿！Roger Vivier秋冬「逗號」鞋跟放大性感

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記者鮑璿安／綜合報導

Roger Vivier 在巴黎總部發表 2026 秋冬系列鞋履，創意總監 Gherardo Felloni 從建築到感官以「CHOC：誘惑的建築美學」（CHOC: L’Architecture de la Séduction）為題，從建築感高跟鞋到帶有珠寶裝飾的平底鞋款，完美展現了女性的華麗夢想！活動現場也邀請韓星Yeji、大陸女星辛芷蕾搶先預覽鞋履，曬出美腿線條十分養眼。

▲▼ ｒｖ 。（圖／品牌提供）

▲Roger Vivier 在巴黎總部發表 2026 秋冬系列鞋履，活動現場也邀請韓星Yeji、大陸女星辛芷蕾搶先預覽鞋款。（圖／品牌提供）

Yeji 以一襲紅色貼身洋裝亮相，腳踩黑色細帶高跟涼鞋，鞋面點綴閃耀水晶飾釦，線條簡約卻氣場十足，將性感與俐落感拿捏得恰到好處。另一位女星辛芷蕾則選擇黑色俐落套裝搭配雙色尖頭低跟鞋，鞋面以標誌性方扣妝點，在金色巴洛克背景襯托下，更顯優雅幹練。

▲▼ ｒｖ 。（圖／品牌提供）

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▲▼ ｒｖ 。（圖／品牌提供）

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▲Roger Vivier  2026 秋冬系列鞋履以及配件。（圖／品牌提供）

2026 秋冬系列系列亮點之一是重新演繹品牌經典方扣元素，透過金屬鏡面質感與寶石鑲嵌細節，為鞋面注入戲劇張力。無論是帶有立體框架感的高跟鞋，或是線條俐落的尖頭平底鞋，都以更輕盈的比例與舒適楦型呈現，讓造型與實穿性並存。而源於1959 年由 Roger Vivier 先生親自構思的 Choc鞋跟，標誌性的「逗號」弧線也在本季被大膽運用，使其高跟鞋更具有建築廓形。

看更多2026秋冬話題配件

▲▼ chloe 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲▼ chloe 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲▼ chloe 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

以波西米亞美學聞名的Chloé 日前發表2026冬季系列《THE DEVOTION COLLECTION》，經典Paddington包款在本季依舊是主軸，搭上復古千禧美學的浪潮，這款鎖扣包推出更多的尺寸和色系，碰撞出鮮明的年代感。而馬術主題也貫徹在配件中，奔騰的馬匹化作具象的包款手柄，搭配毛流感強烈的包身，顯得格外有趣。鬱金香也成為這一季的大勢元素，飽滿花苞和纏繞的枝葉被塑造成頸錬配件，彰顯Chloé女孩甜美又個性的一面。

關鍵字：

RogerVivier, 2026秋冬, 高跟鞋, 方扣設計, 韓星Yeji

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