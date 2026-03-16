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奧斯卡紅毯／黛咪摩爾羽毛裝「像烏鴉」　妮可基嫚仙氣飄飄大勝

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▲▼ 奧斯卡紅毯 。（圖／CFP）

▲黛咪摩爾身穿Gucci羽毛裝搭配Boucheron珠寶出席奧斯卡，引來兩極評價。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

2026年奧斯卡頒獎典禮紅毯上，羽毛裝成為多位女星的選擇，擔任頒獎人的黛咪摩爾（Demi Moore）身穿覆蓋著黑色與綠色交織、帶有漸層效果的閃亮羽毛的Gucci禮服搭配Boucheron珠寶步上紅毯，胸口錯落排列的立體長羽毛裝飾更添氣勢，不過她這套驚人裝扮引發兩極評價，有網友認為展現女王風範，但也有不少網友批評「好像烏鴉」。

▲▼ 奧斯卡紅毯 。（圖／CFP）

▲妮可基嫚穿香奈兒2026年春季高級訂製服搭香奈兒珠寶，仙氣飄飄。（圖／CFP）

相形之下，妮可基嫚（Nicole Kidman）的淡粉色羽毛裝屬於溫柔系設計，她於本屆奧斯卡頒獎典禮擔任頒獎嘉賓，將與她代表作《紅磨坊》的搭檔伊旺麥奎格重聚，以紀念該片上映25周年，因此今她所穿的香奈兒（CHANEL）2026年春季高級訂製服也頗有當年電影中歌舞女郎造型的味道，經過重新修改以打造出平口胸衣，但保留了相同的淡粉色羽毛腰部與拖尾細節，她同時搭配香奈兒高級珠寶，優雅迷人。

▲▼ 奧斯卡紅毯 。（圖／CFP）

▲角逐本屆奧斯卡最佳女配角獎的堤亞娜泰勒穿香奈兒黑白禮服搭配Tiffany Céleste 系列Shooting Star鑽石項鍊。（圖／CFP）

以電影《一戰再戰》角逐最佳女配角獎的泰雅娜泰勒（Teyana Taylor），在這波頒獎季中以出色造型吸引目光，今出席奧斯卡也沒讓粉絲失望，穿著黑白色系的香奈兒禮服亮相，禮服上點綴宛如流星效果的亮片，並搭配覆滿黑白羽毛的裙襬，她特別選戴Tiffany & Co. Céleste 系列Shooting Star鑽石項鍊尋求好運，希望能成功抱回小金人。

關鍵字：

2026奧斯卡, 奧斯卡紅毯, 尼可基嫚, 黛咪摩爾, CHANEL, 香奈兒, Gucci, 堤亞娜泰勒

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