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奧斯卡紅毯／《Kpop獵魔女團》來了！「振宇」安孝燮穿TOM FORD帥度逼人

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記者鮑璿安／外電報導

第 98 屆奧斯卡金像獎在洛杉磯杜比劇院盛大登場，除了強片角逐小金人，紅毯同樣星光熠熠，韓星安孝燮、Netflix動漫《Kpop獵魔女團》歌手三人「米拉」Audrey Nuna、「魯米」Ejae、「佐依」Rei Ami也都抵達紅毯了，作為典禮上少有的亞洲面孔，格外受到矚目。

▲▼ 奧斯卡 。（圖／路透）

▲▼ 奧斯卡 。（圖／路透）

▲為片中「Saja Boys」隊長「振宇」獻聲的安孝燮率先登場，一身剪裁俐落的TOM FORD 黑色雙排扣西裝搭配經典領結 。（圖／路透）

▲▼ 奧斯卡 。（圖／路透）

▲提摩西夏勒梅這回選擇一身全白雙排扣西裝亮相，來自 Sarah Burton 為 Givenchy 設計的造型 。（圖／路透）

為片中惡魔男團「Saja Boys」隊長「振宇」獻聲的安孝燮率先登場，一身剪裁俐落的TOM FORD 黑色雙排扣西裝搭配經典領結，造型乾淨利落卻氣場十足，他將頭髮微濕抓出層次感，整體散發冷冽魅力，是保守低調卻極具存在感的造型。向來是紅毯話題人物的提摩西夏勒梅，這回選擇一身全白雙排扣西裝亮相，來自 Sarah Burton 為 Givenchy 設計的造型，搭配同色系皮鞋與墨鏡，風格前衛又帶點叛逆。寬鬆褲型與硬挺肩線形成鮮明輪廓，讓經典正裝多了當代街頭感。

▲▼ 奧斯卡 。（圖／路透）

▲（右起）飾演「米拉」的 Audrey Nuna、「魯米」的 Ejae，以及「佐依」的 Rei Ami一同現身，金色系造型在紅毯上閃耀發光。（圖／路透）

同樣來自該片的女團 HUNTRIX 也成為本屆紅毯亮點，負責為角色演唱的三位歌手，飾演「米拉」的 Audrey Nuna、「魯米」的 Ejae，以及「佐依」的 Rei Ami一同現身，金色系造型在紅毯上閃耀發光。Audrey Nuna 以黑金刺繡禮服詮釋華麗與個性兼具的風格；Ejae 則選擇貼身金色亮片長禮服，搭配黑色立體花飾點綴，展現舞台女王氣場；Rei Ami 的高領金色流蘇設計更帶著強烈戲劇感，行走之間流蘇隨步伐擺動，視覺效果十足。

關鍵字：

奧斯卡, 紅毯, 安孝燮, Kpop, 時尚

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