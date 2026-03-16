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奧斯卡紅毯／艾兒芬妮化身公主　戴卡地亞紫藤花項鍊「命中注定」

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▲▼ 奧斯卡珠寶 。（圖／CFP）

▲艾兒芬妮穿Sarah Burton設計的Givenchy蓬裙禮服搭配卡地亞珠寶宛如童話公主。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

鑽石項鍊果然是女星們的「好朋友」，2026年奧斯卡頒獎典禮紅毯上，閃亮的項鍊位明星們增色不少，身穿Sarah Burton設計的Givenchy蓬裙禮服的艾兒芬妮（Elle Fanning），佩戴卡地亞（Cartier）1903年的紫藤花項鍊，夢幻造型宛如童話故事走出的公主，她透露最初是卡地亞從珍藏庫中拿出了幾件作品讓她挑選，她選中後恰好服裝設計師Sarah Burton為她的禮服以絲線手工刺繡紫藤花瓣，神奇的巧合讓她覺得一切「命中注定」。

▲▼ 奧斯卡珠寶 。（圖／CFP）

▲艾兒芬妮佩戴卡地亞1903年的紫藤花鑽石項鍊隱藏不了興奮之情。（圖／CFP）

在入圍影片《一戰再戰》中飾演李奧納多迪卡皮歐女兒的新生代演員雀絲茵菲妮蒂（Chase Infiniti ），則以剛柔並濟的穿搭在奧斯卡紅毯上成功吸睛，她穿著LV（Louis Vuitton，路易威登）浪漫飄逸的淡紫色禮服，配上De Beers Metamorphosis高級珠寶系列Summer Choker 項鍊，一圈公主方形切割白鑽勾勒出太陽金光般黃金項鍊的輪廓，中央鑲嵌9.06 克拉枕形切割濃彩黃鑕，展現個性美。

▲▼ 奧斯卡珠寶 。（圖／CFP）

▲雀絲茵菲妮蒂穿LV淡紫色禮服搭配De Beers Metamorphosis 高級珠寶系列 Summer Choker項鍊贏得好評。（圖／CFP）

擔任頒獎嘉賓葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）則率先曝光Tiffany & Co. 2026 Blue Book高級珠寶系列新作蝴蝶主題艷彩黃鑽項鍊，鑲嵌了3顆總重超過5克拉橢圓形艷彩黃鑽、830 顆圓形明亮式切割鑽石以及8顆梨形鑽石，配上極簡的Giorgio Armani白色禮服盡顯自信風采；同樣選穿Giorgio Armani的凱特哈德森（Kate Hudson）則貴氣逼人，綴滿亮片的低胸湖水綠禮服已夠搶眼，她又戴上義大利品牌Garatti要價超過1.1億元的綠鑽項鍊，與服裝色系完美呼應。

▲▼ 奧斯卡珠寶 。（圖／CFP）

▲葛妮絲派特洛穿極簡的Giorgio Armani禮服搭配搶先曝光的Tiffany 2026 Blue Book系列Tiffany & Co.蝴蝶主題艷彩黃鑽項鍊。（圖／CFP）

▲▼ 奧斯卡珠寶 。（圖／CFP）

▲凱特哈德森以Giorgio Armani綠色亮片禮服搭配義大利品牌Garatti要價超過1.1億元的綠鑽項鍊。（圖／CFP）

印度女星琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra）代言寶格麗（BVLGARI）多年，出席奧斯卡頒獎典禮盛會有品牌鼎力支持，選戴Bvlgari Serpenti Illusio頂級藍寶石、祖母綠、縞瑪瑙與鑽石項鍊，中央鑲嵌1顆14.01克拉古董枕形切割馬達加斯加藍寶石，顯得氣勢非凡。

▲▼ 奧斯卡珠寶 。（圖／CFP）

▲印度女星琵豔卡喬普拉以Dior禮服配深具氣勢的寶格麗藍寶石鑽石項鍊。（圖／CFP）

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關鍵字：

2026奧斯卡, 奧斯卡紅毯, 卡地亞, Cartier, BVLGARI, 寶格麗, De Beers, Tiffany & Co.

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