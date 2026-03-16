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Musubi推出「全像影像」相框　我們的生活又朝《星際大戰》邁進了一步

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▲Looking Glass Musubi。（圖／翻攝kickstarter）

▲Looking Glass Musubi全像相框。（圖／翻攝kickstarter）

記者蔡惠如／綜合報導

一款 Musubi 全像數位相框近期讓許多網友眼睛一亮。如果你也是那種喜歡在家中擺放照片、重溫旅行記憶的人，這項新科技可能會徹底改變你對「紀念」的定義。因為它讓相片不再是 2D 的呈現，而是導入全像技術，裡面的主角像是活生生地「浮」在框內，在家裡彷彿有個像《星際大戰》裡的全息投影器，把回憶變得更立體。

很多人聽到「全像技術」會覺得太硬、太技術，但 Musubi 聰明地把它包裝成一個 7 吋的精緻相框。它使用的是專利的 HLD 全像發光顯示技術，簡單來說，它不需要你戴上沉重的 VR 頭盔或 3D 眼鏡，只要站在相框前，就能看到具備深度感的立體影像。

▲Looking Glass Musubi。（圖／翻攝kickstarter）▲Looking Glass Musubi。（圖／翻攝kickstarter）

這項技術支援多人同時觀看，當你和家人圍在桌邊，每個人從不同角度看過去，都能感受到影像的立體層次，就像那段回憶真的就在盒子裡跳動一樣。

以往要製作 3D 內容可能需要專業攝影棚，但 Musubi 強調的是生活化。使用者只需要用一般手機拍下照片或 3D 影片，再透過專屬的免費桌面 App，AI 就會自動幫你轉化成全像格式，透過 USB-C 傳輸線，這些珍貴的瞬間就會儲存在相框裡。它最多可以裝進 1,000 張影像，內建電池可提供無線移動，續航力約 3 小時，插上電則能成為家中最吸睛的藝術裝飾。

外觀設計 Musubi 走的是俐落的極簡風。全白的霧面邊框配上玻璃質感，沒有多餘的按鈕干擾視覺。這種設計讓它能輕鬆融入各種居家風格，無論是北歐風的邊桌還是現代感十足的書架，它都能安靜且優雅地存在。

與一般平面照片相比，立體影像能捕捉到更多「當下」的氛圍感。不管是女兒第一次學會走路的搖晃身影，還是與另一半在街頭的漫步，那種躍然紙上的生動感，給予的不只是視覺上的新鮮，更多的是一種「陪伴感」。相片是為了留下回憶的情感需求，用更加立體生動的呈現，確實讓相片存在的意義更加鮮明。

Looking Glass Musubi，售價 99 美元起，折合台幣約 3,200 元，目前已在集資平台 Kickstarter 上架，預計今年 6 月正式出貨。

關鍵字：

全像術, 全像影像, Looking Glass, Musubi, 3D 相框, 科技生活, 居家美學, Kickstarter, 穿戴式科技, 擴增實境

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