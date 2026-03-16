日本無印良品「雨傘架、門後收納」新品好美　小空間也可以乾淨簡單

記者蔡惠如／綜合報導

近期日本無印良品上市 2026 年新品，因應小宅趨勢，也出現幾款簡約卻不乏設計感的單品出現，其中 2 款在社群上引發不小討論，包括新款金屬製的簡約雨傘架，以及充分利用門後空間的掛式收納架，滿滿無印的文青風，好希望在台灣也能開賣。

▲日本無印良品新品上市，簡約的傘架實用又美觀。（圖／翻攝日本無印良品官網）

日本無印良品近期上架今年新品，其中以鋼管製作的簡約傘架，面臨即將要來臨的梅雨季節，這款產品也受到矚目，低調到不行的簡單設計，採用金屬材質呈現質感，接水盤的橢圓設計也讓整體的視覺更加柔和，懸掛處有止滑設計，不僅適合懸掛雨傘，也能掛上一些小物，桿子中央還有一個折疊雨傘的放置處，售價為 3,990 元日幣，折合台幣 802 元。

另外小宅適用的新品還包括門後收納架，設計有門上掛鈎，組裝後可以直接掛在門上，最特別之處在於它在支架上有開設小孔，使用者可以依照自身需求調整高度，這不僅讓使用上更方便，也能依照自己的喜好打理門後空間，受到日本消費者很高的評價，售價 2,990 元日幣，折合約 600 元台幣。

同場加映：竹製纖薄托盤桌

雖然不是新品，但這款竹製纖薄托盤桌也受到許多小宅使用者關注，纖細的身形相當適合小宅，採用耐用的竹製，在頂部邊緣略微凸起，放置小物件也相當方便，底部可用作拖鞋架，收納四雙標準尺寸的拖鞋，方便放置在玄關處。但有日本網友反應組裝不易或不是太穩，不過簡單的外觀仍受不少民眾親睞，售價 1,990 元日幣，約 399 元台幣。

全台住宅空間朝向小坪數發展，家電品牌紛紛瞄準「小宅商機」，LG 近期宣布在台推出全新 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機，以洗烘一體設計解放陽台空間。

▲LG宣布在台推出全新 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機。（圖／品牌提供）

對於住在寸土寸金小坪數住宅的消費者來說，洗衣機與烘衣機分開擺放往往極其占用空間 ，甚至會遮擋陽台採光 。LG 全新推出的 WashCombo AI 熱泵滾筒洗衣機，結合 AI Wash 智慧洗滌與 HeatPump 雙變頻熱泵除濕式乾衣技術 ，使用者不再需要手動將濕衣服搬移至烘衣機，一鍵即可完成洗脫烘流程，售價 92,900 元。