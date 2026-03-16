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千黛亞601萬勞力士全鑽錶閃爆　搭CINDY CHAO珠寶登奧斯卡

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▲▼ 千黛亞 。（圖／CFP）

▲千黛亞（左）與羅伯派汀森共同頒發本屆奧斯卡最佳導演獎。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

千黛亞（Zendaya）與新片《抓馬戀人》（The Drama）的搭檔羅伯派汀森（Robert Pattinson），驚喜現身本屆奧斯卡頒獎典禮，共同頒發最佳導演獎給《一戰再戰》導演保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson），身為時尚資優生的千黛亞再度展現絕佳品味，以極簡的棕色禮服搭配勞力士（Rolex）全鑽錶與台灣珠寶設計師品牌CINDY CHAO The Art Jewel珠寶，閃爆全場。

▲▼ 千黛亞 。（圖／CFP）

▲千黛亞穿LV棕色禮服搭配CINDY CHAO White Label Collection 四季系列樹枝耳環與戒指，以及勞力士全鑽錶。（圖／CFP）

近日傳出已秘密結婚的千黛亞，連續出席兩場公開活動都穿白色洋裝，被視為「新娘造型」，但今登上奧斯卡頒獎典禮舞台，她穿上LV（Louis Vuitton，路易威登）極簡風格棕色單肩禮服，手腕上閃耀著她所代言的勞力士要價6,010,000元的Oyster Perpetual Lady-Datejust 18K白金鑽錶，從面盤、錶殼到元手型錶帶全鑲滿美鑽，璀璨耀眼。

▲▼ Cindy Chao Rolex 。（圖／公關照）

▲千黛亞佩戴的勞力士Oyster Perpetual Lady-Datejust 18K白金鑽錶 6,010,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

而千黛亞所戴的珠寶同樣存在感強烈，為台灣珠寶設計師品牌Cindy Chao The Art Jewel的White Label Collection四季系列樹枝耳環與戒指，當中耳環以重量極輕的鈦金屬鑲嵌 84 顆梨型白鑽，總重達 30.22 克拉，而樹枝戒指以白鑽、黃鑽搭配陶瓷漆打造，獨特造型成功吸引目光。

▲▼ Cindy Chao Rolex 。（圖／公關照）

▲千黛亞搭配的CINDY CHAO White Label Collection 高級珠寶系列樹枝耳環。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

2026奧斯卡, 千黛亞, LV, Louis Vuitton, 路易威登, Rolex, 勞力士, CINDY CHAO

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