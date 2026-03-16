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Twice Sana加碼留在台北！演唱會結束隔天現身101　帶貨Polo Play新包

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記者鮑璿安／綜合報導

TWICE 粉絲準備暴動！Sana 將在 3 月 20 日至 3 月 22 日於台北大巨蛋完成演唱會演出後，隔日下午驚喜現身台北 101 購物中心，出席 Polo Play 春夏限定快閃店活動，將以品牌形象大使身份與粉絲互動，消息一出立刻掀起熱議。

▲▼ sana 。（圖／品牌提供）

▲▼ sana 。（圖／品牌提供）

▲Sana 將在 3 月 20 日至 3 月 22 日於台北大巨蛋完成演唱會演出後，隔日下午驚喜現身台北 101 購物中心，出席 Polo Play 春夏限定快閃店活動 。（圖／品牌提供）

此次台北 101 限定快閃店將完整呈現 Polo Play 春夏系列，現場空間設計呼應地中海度假氛圍，打造沉浸式拍照打卡場景。活動預計在3月23日下午15:30開始，，Sana 也將現身Polo Ralph Lauren Polo Play春夏限定快閃店，除了分享她對包款的搭配靈感與春夏穿搭心得，也將與現場粉絲近距離互動，勢必成為本季最受矚目的時尚話題。

▲▼ sana 。（圖／品牌提供）

這次 Sana 以全新形象演繹 Polo Ralph Lauren 2026 春夏「Polo Play」系列包款，以地中海為靈感的清新視覺，將陽光、海岸與度假氛圍融入設計語彙，包款以柔軟皮革與輕盈輪廓打造，線條簡約卻充滿活力，標誌性小馬刺繡低調點綴，搭配亮眼色彩，展現輕鬆卻精緻的春夏風格。

▲▼ Miu Miu 。（圖／品牌提供）

▲女團Twice的日籍成員Momo現身大秀前排。（圖／品牌提供）

Twice全員都是時尚寵兒，日籍成員Momo日前現身巴黎，以拼接細節的娃娃裝洋裝亮相，手提Miu Miu棕色麂皮包款，甜美中帶點率性。作為巴黎時裝週秋冬壓軸登場的品牌，Miu Miu在耶拿宮（Palais d’Iéna）發表2026秋冬系列，酒紅色花卉壁紙鋪陳的復古空間，搭配覆滿青草的伸展台，營造出既私密又帶有儀式感的氛圍，像是一場關於女性內在情感與外在姿態的深層對話。本季以「Mindful Intimacy 靜觀親密」為核心概念，延續Miuccia Prada一貫以女性為中心的設計視角，將溫柔、真實與自我覺察轉化為具體輪廓。

關鍵字：

TWICE, Sana, PoloPlay, 春夏快閃, 台北101

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