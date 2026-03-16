安格斯12星座一周運勢3／16-3／22　巨蟹工作氣勢一馬當先

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊3.21～4.20

太陽周間進入本命宮，所有羊羊本周是絕對的主角！單身者桃花運雖不明顯，但人群中號召力極強，你的自信就是最強大的吸引力，在社交場合容易成為焦點！戀愛進行式的牡羊，適合主導約會計畫，另一半會很欣賞你的果斷與活力。這周在同儕相處上的羊座，你會是團體中的意見領袖，但也別忘了收斂銳氣，多聽聽旁人意見，避免過於心直口快一意孤行。

金牛4.21～5.20

金牛座在太陽的移位下這周也來到了運勢的分岔點，愛情運勢轉向內斂與心靈層次，單身者容易產生「暗戀」情愫，但行動力缺缺，脫單進展不明，但要注意檯面下的情愫流動。有對象者，這周較適合安排靜態且具隱密性的約會，例如在家一起看場深度電影或安靜地閱讀。受水星轉順影響，與閨蜜之間若有隱晦的心結，這周是化解的最佳時機。

雙子5.21～6.20

擺脫水逆之下的擺盪，雙子的自信與風趣讓這周社交生活精彩絕倫，單身者邂逅運旺，緣分容易發生在大型聚會或社團活動中，提升緣分的關鍵在於展現你博學與幽默的一面。此時適合帶情人打入你的朋友圈或同好團，一起玩樂更能增進彼此間的默契與情感深度。之前若與同儕有小心結，這周會因為你的大方而煙消雲散，不妨找個時機說開。

巨蟹6.21～7.21

這周多了太陽的加持，巨蟹座的專業形象將讓工作氣勢一馬當先，但同時也會如奔騰萬馬般忙碌，交往中的人愈是分不開身愈需要多關心情人，別太沉浸於公事，適時展現柔情才能鞏固情感，否則感情將慢慢疏遠；單身巨蟹則容易在專業場合或是透過職場前輩介紹遇到優質對象，重點是需要發揮你的敏感度，避免後知後覺。

獅子7.22～8.22

吉星這周照亮了獅子座的第九宮位，也意謂著獅子這周的愛情宇宙將充滿了異國色彩，單身者容易在遠行或學習場所邂逅心動對象，甚至發展出遠距離戀情，提升緣分的秘訣是多展現你的遠見與大器。戀愛中的獅子這周不適合給對方太大壓力，與其緊迫盯人不如一起規劃出國旅行，或是一起學習新事物，共同成長能讓感情更有質感。

處女8.23～9.22

處女座這周的感情世界既內斂又神秘，某些曖昧遊走在邊緣，說不定連你自己都摸不著頭緒！此時單身者容易遇到極具吸引力但又讓人猜不透的對象，想要提升魅力不妨嘗試大膽、明亮的穿搭打扮。有對象者，這周是情感修復與深化的重要一周，水星在對宮順行後，原本糾結的磨合問題能透過心平氣和的長談得到解決。

天秤9.23～10.22

太陽入駐天秤七宮，無疑為天秤上半年愛情表現帶來錦上添花的好運，本周是你極佳的「脫單周」，伴侶宮位明亮耀眼，非常適合參加聯誼、眾人派對，或是積極接受朋友的牽線。此時戀愛中的天秤也有很好的約會運勢，不論遊山玩水或是選擇四處吃吃喝喝，情人就是你最佳的旅伴和玩伴，能陪著你盡興享受探索樂趣。

天蠍10.23～11.22

儘管水逆的負面潮水已退去，但天蠍座這周仍要注意同儕相處方面，不要過於毒舌，即使是為了對方好，也要注意用詞，以免產生不必要的心結。這周的你魅力會表現在細膩關懷上。單身者容易在日常職場或頻繁出入的公共空間（如健身房）遇到讓你心動的對象。新月對天蠍的影響極大，適合在周末進行藝術創作或是參與與靈性相關的活動。

射手11.23～12.21

這周射手隨著水逆威脅的暫時消逝，總算迎來了充滿歡笑與浪漫的周期，單身者桃花繽紛，你的活力與熱情會吸引對象主動靠近，邂逅機率高。有對象者約會運勢強勁，很適合實踐兩人想去而沒去的各種玩樂計劃，此時吵架機率低，即使有小摩擦也會因為你的幽默感而化解。正在飲控的人此時意志力稍微鬆懈，因為心情太好，容易跟朋友聚餐吃喝。

摩羯12.22～1.19

摩羯座這周愛情運仍不建議太積極激進，溫情守護是你最大的秘密武器，單身者容易在鄰里、親友聚會中遇到讓你感到安心的人。有對象者不妨持續以自然的日常相處為主，沒有壓力的關懷最能增進你們的親密度。水星順行讓溝通變得精準且有溫度，與老友重聚不但讓你更舒心自在，還能間接遇見對你有益的貴人。

水瓶1.20～2.18

太陽這周開始將在水瓶的同儕宮位大放光明，與同儕或閨蜜相處將非常熱絡，你會收到許多有趣的訊息，但要注意預防各式娛樂、交際消費，新月落在你的財宮，這周容易為了追求某種虛無的美感或靈性需求而購買昂貴的物品。此時愛情運體現在「心靈共振」，單身者容易在社交網路、短途旅行或學習社群中邂逅志趣相投的對象，提升緣分的關鍵在於展現你獨特的思想。

雙魚2.19～3.20

太陽轉進財宮加上水星歸順，這周星盤為雙魚帶來自信的基礎，單身者桃花提升，自然自在的鬆弛感就是你最大的魅力！有對象者進展順利，磨合期的問題在雙魚新月的洗禮下會自然消融，適合一起去海邊走走或是參加一場靈性、冥想靜心的課程。透過彼此的療癒將能在無形中拉近兩人距離，相處上也能更契合。

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