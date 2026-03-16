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百吉開賣「孔雀餅乾雪糕」　雞蛋香氣還有餅乾碎太妙了

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▲百吉推出孔雀餅乾雪糕。（圖／品牌提供）

▲百吉推出孔雀餅乾雪糕。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

小時候去遠足或下午點心，書包裡總少不了一包孔雀餅乾 。那種充滿雞蛋香、入口即化的滋味，是很多台灣人對「零食」的第一印象 。今年夏天 Poki 百吉找上乖乖跨界聯名，把經典的孔雀餅乾直接變成雪糕，這種夢幻組合光聽就讓人想趕快去超商巡田水。

▲百吉推出孔雀餅乾雪糕。（圖／品牌提供）

「孔雀餅乾雪糕」強調復刻餅乾靈魂般的雞蛋香氣，外層是用濃郁奶香做成的冰淇淋，咬開後還會感受到一顆顆香脆的孔雀餅乾碎粒，軟綿冰淇淋跟酥脆餅乾碎交疊的口感，讓雪糕滋味更有層次，每一口都是滿滿的懷舊感 。

連包裝也走經典路線，紅綠相間的經典條紋直接搬到雪糕袋上，拿在手上拍照也很有話題 。不管你是想要重溫童年回憶，還是單純想找個有創意的消暑甜點，全部通通都能滿足。孔雀餅乾雪糕單支售價 40 元，盒裝售價 160 元，預計 3／18 在台陸續上市。

▲百吉推出孔雀餅乾雪糕。（圖／品牌提供） ▲百吉推出孔雀餅乾雪糕。（圖／品牌提供）

除了話題滿點的孔雀餅乾，百吉也推出另外兩款「回憶殺」新品，包括「紅豆雙 Q 雪糕」與「沙士棒棒冰」。紅豆雙 Q 雪糕主打紅豆牛奶雪糕「旗艦版」，在綿密紅豆顆粒之外，還塞進 Q 彈的白玉麻糬跟古早味粉粿，混合奶香味跟豆香，盒裝 4 入售價 160 元；「沙士棒棒冰」尾韻帶著淡淡的草本氣息，重現童年記憶裡沙士的味道，單支售價 25 元。

▲85度Ｃ引進引進「杜拜巧克力 Q 餅」新甜點。（圖／品牌提供）

▲85度Ｃ引進引進「杜拜巧克力 Q 餅」新甜點。（圖／品牌提供）

近期在韓國社群引發高度討論的杜拜巧克力，現在台灣也能品嚐。85 度 Ｃ 在台開賣「杜拜巧克力 Q 餅，內餡靈魂源自中東傳統酥皮，並揉合深厚香氣的開心果醬與絲滑巧克力，以濃郁的可可風味搭配外 Q 內酥的特殊構造受到歡迎。

▲85度Ｃ引進引進「杜拜巧克力 Q 餅」新甜點。（圖／品牌提供）

近日韓國男團 NCT WISH 來台演出時，也在工作空檔分享品嚐心得，影片迅速在網路上發酵。入口先是可可粉的苦香，接著是具彈性的餅皮回彈，內餡的巧克力與酥皮則帶來多層次的甜感，呈現出層次分明的成熟系風味，單個售價 90 元，3／12 起對外開賣。

關鍵字：

Poki 百吉, 孔雀餅乾雪糕, 乖乖聯名, 紅豆雙 Q 雪糕, 沙士棒棒冰

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