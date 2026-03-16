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Jisoo《訂閱男友》開播討論度高！親身做示範如此好看的Delvaux包目錄

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Jisoo在Netflix新劇《訂閱男友》中搭配多款Delvaux的經典作品。（翻攝自網路）

▲Jisoo在Netflix新劇《訂閱男友》中搭配多款Delvaux的經典作品。（翻攝自Netflix）

圖文／鏡週刊

追韓劇最大的收穫，除了看心儀的偶像飆戲之外，劇中人物的穿搭根本就是行走的時尚目錄，看看他們的搭配與演繹，自己心裡就會有些盤算，也能知道下手目標啦！近期討論度最高的Netflix新劇《訂閱男友》，女主角Jisoo多次以Delvaux不同包款當作搭配，如果你早對這個品牌觀察已久，不妨藉由Jisoo的示範，決定自己的命定入手款。

Delvaux Tempete MM黑色。（合成照片）

▲Delvaux Tempete MM黑色。（合成照片）

Delvaux Cool Box Mini Enlaced雲朵藍。（合成照片）

▲Delvaux Cool Box Mini Enlaced雲朵藍。（合成照片）

Jisoo在劇中飾演的角色「徐未來」，是一位工作忙碌導致身心俱疲的網漫製作人，她因為試用一款虛擬的訂閱男友戀愛服務，展開許多段充滿想像的浪漫戀愛。在不同場景中，她分別背上Delvaux代表之作，包括經典雋永的Tempête、線條俐落的Pin Swing、活潑輕巧的Cool Box，以及復古優雅的Léonce；不同包型隨著劇情自然融入日常穿搭，展現品牌一貫低調而精緻的設計語言。

Delvaux Léonce Small黑色。（合成照片）

▲Delvaux Léonce Small黑色。（合成照片）

Delvaux Pin Swing石韻灰。（合成照片）

▲Delvaux Pin Swing石韻灰。（合成照片）

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關鍵字：

鏡週刊, Jisoo, 訂閱男友

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