貝克漢女兒哈珀14歲就創業　準備推出個人美妝品牌外界都看好

▲哈珀（中）是貝克漢和維多利亞的掌上明珠，從小就是鎂光燈焦點。（翻攝davidbeckham IG）



英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）育有3子1女，其中14歲的小女兒哈珀（Harper）從小就是家裡的掌上明珠。近日有消息傳出，哈珀準備推出自己的美妝品牌，已經在倫敦拍攝宣傳照。

14歲就創業？ 哈珀準備推出個人美妝品牌

根據《太陽報》報導，哈珀去年已為個人品牌「HIKU by Harper」註冊商標。上週她在倫敦拍攝品牌首支宣傳照，爸爸和媽媽都到場陪伴，足見他們對女兒的支持。

消息人士透露，哈珀一直夢想打造自己的個人品牌，而且整個計劃都由她主導，「她是一位非常出色的年輕女孩，從小就看著媽媽在美妝產業成功發展」

貝嫂本身就擁有美妝品牌，因此哈珀對時尚與美妝產業也產生濃厚興趣。據悉，她的產品線將鎖定Z世代和更年輕的Alpha世代族群，靈感則來自時下最夯的南韓美妝產業。

▲哈珀受到母親貝嫂的影響，對時尚和美妝產業深感興趣。（翻攝victoriabeckham IG）

外界看好接棒凱莉珍娜？ 英國新一代美妝網紅要來了？

外界看好哈珀接棒美國名媛凱莉珍娜（Kylie Jenner），成為英國最具影響力的青少年美容品牌創辦人。

消息人士也強調，這個品牌並不是「貝克漢家族品牌」的一部分，而是「哈珀個人品牌」。過去哈珀就常在TikTok分享化妝教學影片，在鏡頭前表現自然，潛力完全不輸網紅。

據了解，「HIKU by Harper」預計在今年夏末正式推出，而「HIKU」一詞源自日語，意思是「吸引目光」。而貝嫂去年接受《太陽報》訪問時也笑稱：「哈珀未來不是成為美妝女王，就是成為脫口秀演員，她真的非常有天分。」

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