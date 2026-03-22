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時髦小資包清單！STAND OIL流浪包超百搭、Studio Doe托特包能裝筆電

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時髦小資包清單！STAND OIL流浪包超百搭，Studio Doe千元托特包能裝筆電、根本最強通勤神器

▲小資包款。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

包包永遠不嫌多，許多品牌都推出設計感滿滿、價格卻相對親民的小資包款，不用花大錢也能輕鬆升級穿搭。這次精選6款受歡迎質感美包，從輕柔麂皮托特到韓系極簡半月包，每一款都兼顧造型與實用度、且價格友善，入手完全不心痛。

小資包款：Studio Doe麂皮絨托特包

Studio Doe推出的麂皮絨托特包，麂皮感絨毛布料搭配霧面光澤，看起來低調卻很有溫柔氛圍。包身本身帶有自然挺度，單肩背起來輪廓俐落，不會軟塌塌。實用度也是一大優勢，容量足以放入13吋筆電、長夾與雨傘等日常物品，對於需要通勤或上課的人來說相當友善。最貼心的是包包還附上一個零錢小包，等於多了一個收納空間，重點是價格只要一千多元，CP值真的很高。

時髦小資包清單！STAND OIL流浪包超百搭，Studio Doe千元托特包能裝筆電、根本最強通勤神器

▲Studio Doe麂皮絨托特包（附掛繩小包）／1480元。（圖／品牌提供）

小資包款：STAND OIL Breezy Bag Mini 微風包

韓系時尚迷幾乎都認識STANDOIL，以簡約輪廓與飽滿色系受到年輕世代喜愛。其中人氣款Breezy Bag Mini 微風包，柔軟包身搭配自然褶皺設計，讓整體看起來有一種輕鬆隨性的氛圍。搭配牛仔褲、洋裝或西裝外套都很合適，是那種「不用想太多就很好搭」的包。

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▲STAND OIL Breezy Bag Mini 微風包／3780元。（圖／品牌提供）

小資包款：STAND OIL Tovi Bag 托比包

喜歡輪廓感更強的設計，可以看看Tovi Bag托比包。這款包採用半月形輪廓，加上金屬帶細節點綴，整體造型簡潔卻很有存在感。小巧尺寸剛好能放手機、卡夾與唇膏，是典型的日常出門小包。

時髦小資包清單！STAND OIL流浪包超百搭，Studio Doe千元托特包能裝筆電、根本最強通勤神器

▲STAND OIL Tovi Bag 托比包／2,510元。（圖／品牌提供）

小資包款：STAND OIL Mushy Bag Mini 流浪包

在台灣討論度很高的Mushy BagMini流浪包，則主打柔軟圓潤的包型。本季推出的栗色特別受歡迎，帶點復古氣息又不失質感。搭配不同吊飾還能展現個人風格，難怪不少人會直接把它當成日常主力包。

時髦小資包清單！STAND OIL流浪包超百搭，Studio Doe千元托特包能裝筆電、根本最強通勤神器

▲STAND OIL Mushy Bag Mini 流浪包（小）／3,600元。（圖／品牌提供）

小資包款：PEDRO Hitch 手提包

PEDRO擅長用俐落線條打造現代感包款，很適合通勤族或喜歡簡潔風格的人。這顆Hitch手提包就結合了信封式翻蓋與旋鎖釦設計，外型帶點優雅又不失俐落。側面內收的結構讓包型更立體，可以手提也可以肩背，日常穿搭的變化度很高。

時髦小資包清單！STAND OIL流浪包超百搭，Studio Doe千元托特包能裝筆電、根本最強通勤神器

▲PEDRO Hitch 手提包 淺棕褐色／3,690元。（圖／品牌提供）

小資包款：PEDRO Demi Maxi單肩包

熱門Demi Maxi單肩包則延續PEDRO經典系列語彙，以壓紋小牛皮打造質感外觀，搭配寬敞內部空間，即使是長夾、手機、化妝包等日常物品都能輕鬆收納。極簡外型卻不單調，是一顆可以用很久的百搭包。

時髦小資包清單！STAND OIL流浪包超百搭，Studio Doe千元托特包能裝筆電、根本最強通勤神器

▲PEDRO Demi Maxi單肩包 灰褐色／4,990元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, STAND OIL, Studio Doe, 包包

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