三款讓美白控驚艷的新品！香緹卡水潤面膜、TAKAMI淡斑精華養出發光水嫩肌

▲美白新品。（圖／品牌提供、廖怡婷攝）

圖文／CTWANT

大多數人都遇過美白瓶頸期，明明擦了很多產品，膚色卻依然暗沉、蠟黃，甚至伴隨敏弱泛紅？今年的亮白新品給出了答案：真正的白，必須建立在「修護」與「精準擊黑」之上。 從頂級保養香緹卡提出「以夜為界」的修護思維，到日系權威TAKAMI強調角質健康對淡斑的重要性，再到倩碧精確的6段式科學擊黑，亮白保養變得更聰明、更高效。這三款神級亮白新品，將帶領肌膚突破亮白瓶頸，重現無暇光采。

香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜

本次新品以品牌獨家 雪牡丹淨白黃金三角為核心概念，結合結合Thiamidol® 提安明多™、雪牡丹植萃與夜間修護機制，從抑制黑色素生成、舒緩肌膚到夜間修護更新多重層面著手，為肌膚帶來更透亮、均勻且水潤的膚況。雪牡丹系列一直是品牌鐵粉非常喜愛的品項，櫃姐就分享有客人固定使用此系列後回櫃上挑選粉底，色號直接跳亮兩階讓她十分驚喜，這款水潤面膜也適合敏弱肌日常使用，讓亮白效果更穩定持久。

▲香緹卡以科研為本的亮白基礎，進一步將亮白關鍵延伸至夜間修護時段，順應肌膚夜間更新節律，讓亮白效果得以更完整發揮。（圖／廖怡婷 攝）

香緹卡以「以夜為界」的保養思維出發，針對夜間肌膚屏障狀態、含水量與修護需求，打造專為熟睡期間設計的亮白修護配方。晚上使用可當成晚安面膜，薄敷一層無需水洗，協助穩定夜間肌膚環境、減少水分流失，讓有效成分在睡眠期間得以長時間、穩定發揮作用，使亮白與修護效果更完整。

▲香緹卡 雪牡丹臻白透亮水潤面膜 50ml／7,500元。（圖／廖怡婷攝）

TAKAMI B3極淨白淡斑精華

日本表參道皮膚科醫師品牌TAKAMI推出淨白新品，通過日本厚生省6項認證，可說是最高等級的認可。獨家22%煥白透亮B3複方，專為敏感肌研發。內含5%高純度菸鹼醯胺、B5衍生物、水楊酸BHA、果酸PHA，極致溫和且高效，徹底打破美白產品黏膩、刺激感，持續使用可提升肌膚整體明亮度與透光感，並且幫助皮膚更加細緻無瑕。

▲幫助皮膚持續穩定與回歸角質健康狀態，呈現清澈透亮的日系美肌感。（圖／品牌提供）

TAKAMI團隊研究發現斑點形成的關鍵來源就是角質屏障受損後所引發的肌膚不適，包括痘痘瑕疵、敏弱泛紅、脫皮等問題，若發炎狀態不能及時穩定修復，就有可能成為黑色素活化與色素沉澱的源頭。因此如果想要肌膚更亮白、均勻，除了使用淨白保養品外可以再搭配角質道小藍瓶來修護角質、幫助肌膚更穩定，打造日系透明感肌膚。

▲TAKAMI B3極淨白淡斑精華 30ml／2,680元。（圖／廖怡婷攝）

倩碧 超激光勻淨白淡斑精華PRO

醫美後居家護理首選，提升淡斑修復效果，適用於各種膚質，敏感肌也適用。40年皮膚醫學研發3大升級，倩碧美白淡斑科技再突破！首創6段式擊黑科技，針對黑斑、暗沉、蠟黃、痘印等瑕疵有效改善，除獨家專利研發UP302阻黑淨白分子，新添加美白高效成分菸鹼醯胺、 甘草根萃取搭配雙形態維他命C ，功效更強更有感！質地輕盈不黏膩，成分能快速被吸收。每日早晚各使用一次，取適量塗抹於臉部及頸部肌膚。

▲倩碧 超激光勻淨白淡斑精華PRO 30ml／2,900元、50ml／4,000元。（圖／品牌提供）



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