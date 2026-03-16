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470坪特力屋進駐新竹主打「淨水專區」　消費滿399元送保鮮盒

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▲特力屋進駐新竹開設近500坪大店，主打淨水專區。（圖／業者提供）

▲特力屋進駐新竹開設近500坪大店，主打淨水專區。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

居家 DIY 賣場特力屋近期進駐新竹火車站前商圈，超過 470 坪「新竹林森店」正式揭幕，因應新竹當地民眾需求，主打全台首間的「活水體驗區」，讓生活質感從一滴水開始升級，因應開幕還推出會員消費滿 399 元，就能獲得 4 入保鮮盒回饋禮。

▲特力屋進駐新竹開設近500坪大店，主打淨水專區。（圖／業者提供）

因應人口成長飛快地新竹地區，特力屋大店也進駐晶品城購物商場，特別針對新竹在地水質需求，打造了全台第一家「活水體驗區」 。民眾在現場不僅能看得到、摸得到，甚至能親自試喝，從飲用水到全屋淨水過濾一目了然，讓採購模式更直覺安心。

▲特力屋進駐新竹開設近500坪大店，主打淨水專區。（圖／業者提供）

店內規劃超過 20 套的居家情境間，包含系統廚具、衛浴及客臥展示，針對科技族群還加碼「智慧生活專區」，現場可以實際操作能滅菌 99.9% 的電漿龍頭、聲控電動窗簾、AI 廚房家電與智能電子鎖 。對於想把家裡升級成「智慧宅」的人來說，這裡提供了一站式的實機體驗，不必再憑空想像。

▲特力屋進駐新竹開設近500坪大店，主打淨水專區。（圖／業者提供）

▲特力屋進駐新竹開設近500坪大店，主打淨水專區。（圖／業者提供）

▲特力屋進駐新竹開設近500坪大店，主打淨水專區。（圖／業者提供）

▲特力屋進駐新竹開設近500坪大店，主打淨水專區。（圖／業者提供）

特力屋新竹林森店看準站前交通樞紐優勢，除了緊鄰火車站與轉運站，更擁有商圈內稀缺的大型停車空間，提供超過 600 個汽車停車位 。無論是住舊城區想翻新老宅，還是竹科族群想幫家裡增添智慧設備，開車過來採買後直接搬運上車，方便性大幅提升 。

▲特力屋進駐新竹開設近500坪大店，主打淨水專區。（圖／業者提供）

業者表示，慶祝新竹店開幕，在 3／17 前針對會員推出專屬「滿額 4 重送」，只要綁定官方 LINE 好友，消費滿 399 元送 KEYWAY 賞味長型保鮮盒 4 入；消費滿 999 元送特力屋耐衝擊萬用桶；消費滿 1,699 元送 House Day 全包覆 PE 防鏽衣架 20 入；消費滿 2,499 元送 STANLEY 20 件多功能棘輪起子組，以上均為限量。  

▲特力屋進駐新竹開設近500坪大店，主打淨水專區。（圖／業者提供） ▲特力屋進駐新竹開設近500坪大店，主打淨水專區。（圖／業者提供）

此外，即日起至 3 ／31 期間也推出明星商品折扣，包括原價 3,490 元的BRAVAT 伊萊淋浴龍頭附蓮蓬頭，特價 1,688 元；原價 699 元的日本製 IRIS 透明抽屜收納箱，特價 199 元；原價 17,900 元的 Kwikset 東隆歐規四合一電子鎖，特價 12,500 元。

▲台南三井Outlet二期。（圖／三井不動產）

台南三井Outlet二期預計明天（3／17）試營運見客，3／20正式開幕，母嬰百貨「西松屋」台灣一號店終於登場！LOPIA 台南二號店也會開幕，將導入許多原創零食，以及福岡縣選為故鄉納稅（ふるさと納税）回禮品「人氣起司蛋糕」準備迎客。

台南三井 Outlet 二期減少名品與服飾的比重，主打超市、母嬰、居家與大型家電，以在地消費者為主，包括在日本以「高 CP 值、種類多到數不清」著稱的西松屋，從嬰幼兒衣物、育兒雜貨到日常用品應有盡有，以後台南爸媽不必飛日本，就能在二期商場內輕鬆採買，體驗高 CP 值的日系育兒生活。

此外日系超市 LOPIA 也提供肉品與生鮮、獨家的日系熟食，台南二號店預計將提供眾多自有品牌零食，以及開賣福岡縣選為故鄉納稅（ふるさと納税）回禮品「人氣起司蛋糕」。

▲台南三井Outlet二期。（圖／三井不動產） 

▲西松屋。

關鍵字：

特力屋, 新竹林森, 活水體驗, 智慧生活, 會員優惠, LOPIA

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