fb ig video search mobile ETtoday

李奧納多勞力士百萬斯文錶上手　冰藍色面盤出色

>

▲▼奧斯卡錶 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲李奧納多狄卡皮歐別著Boucheron 1964年蜜蜂胸針，手腕上戴著代言的勞力士錶。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

以電影《一戰再戰》入圍本屆奧斯卡最佳男主角獎的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），雖然無緣抱回第二座小金人，但51歲的他於典禮上的紳士造型依然有看點，他一襲經典正裝別上法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）1964年推出的黃K金鑲嵌石榴石、鑽石並飾以黃色琺瑯蜜蜂胸針，袖口則露出勞力士1,138,000元的Perpetual 1908鉑金錶，優雅迷人。

▲▼ 奧斯卡錶 。（圖／公關照）

▲李奧納多佩戴勞力士Perpetual 1908鉑金錶，1,138,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

李奧納多狄卡皮歐是勞力士代言人，平日以佩戴Oyster Perpetual Land-Dweller 40腕錶、紀念利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）百年慶典的紀念版Oyster Perpetual Comosgraph Daytona腕錶等運動型腕錶為主，但此次出席奧斯卡頒獎典禮，換上勞力士古典的Perpetual 1908腕錶，此系列錶款重塑1931年原創Oyster Perpetual腕錶造型，面盤採用阿拉伯數字並配有小秒針，搭配鱷魚皮錶帶流露斯文氣息，搭載勞力士7140型機芯，動力儲存66小時。李奧納多所戴的款式為鉑金材質，搭配飾以穀粒紋的冰藍色面盤，格外出色。

▲▼奧斯卡錶 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲潔西伯克利（左）與麥可B喬丹開心奪下本屆奧斯卡最佳女主角與男主角大獎。（圖／CFP）

擊退李奧納多、提摩西夏勒梅等一票強敵奪，以電影《罪人》奪得本屆奧斯卡最佳男主角獎的麥可B·喬丹（Michael B. Jordan），則在此光榮時刻佩戴PIAGET（伯爵）1970年代型號9297腕錶，被暱稱為「巧克力」的18K金長方形錶殼，搭配面盤中央鑲嵌美鑽設計，華麗卻不過分張揚，他是古董錶愛好者
，過去曾曝光「錶王」百達翡麗（Patek Philippe）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）等古董時計，展現絕佳品味。

▲▼ 奧斯卡錶 。（圖／公關照）

▲麥可B喬丹戴伯爵70年代方形古董錶。（圖／品牌提供）

►千黛亞601萬勞力士全鑽錶閃爆　搭CINDY CHAO珠寶登奧斯卡

►奧斯卡紅毯／黛咪摩爾羽毛裝「像烏鴉」　妮可基嫚仙氣飄飄大勝

關鍵字：

2026奧斯卡, 李奧納多迪卡皮歐, Rolex, 勞力士, 麥可B喬丹, PIAGET, 伯爵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

千黛亞601萬勞力士全鑽錶閃爆　搭CINDY CHAO珠寶登奧斯卡

千黛亞601萬勞力士全鑽錶閃爆　搭CINDY CHAO珠寶登奧斯卡

奧斯卡紅毯／艾兒芬妮化身公主　戴卡地亞紫藤花項鍊「命中注定」

奧斯卡紅毯／艾兒芬妮化身公主　戴卡地亞紫藤花項鍊「命中注定」

奧斯卡紅毯／黛咪摩爾羽毛裝「像烏鴉」　妮可基嫚仙氣飄飄大勝

奧斯卡紅毯／黛咪摩爾羽毛裝「像烏鴉」　妮可基嫚仙氣飄飄大勝

「法拉利男神」戴紫色首飾呼應新婚甜蜜　APM Monaco浪漫新作閃耀 奈良美智塗鴉廁所門免費參觀　富藝斯預覽會還可賞雷諾瓦名畫 迪麗熱巴杜拜驚魂後首波美照曝光　白襯衫配珍珠優雅迷人 大谷翔平愛戴Grand Seiko名錶　追求卓越價值一拍即合 千黛亞極簡金戒指疑似婚戒　疊搭卡地亞珠寶魅力十足 EDIFICE賽車錶再現Honda冠軍車元素　錶帶內襯竟是引擎設計圖 雷達表致敬建築大師柯比意　指標建築化為腕上美學

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面