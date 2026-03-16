李奧納多勞力士百萬斯文錶上手　冰藍色面盤出色

▲李奧納多狄卡皮歐別著Boucheron 1964年蜜蜂胸針，手腕上戴著代言的勞力士錶。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

以電影《一戰再戰》入圍本屆奧斯卡最佳男主角獎的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），雖然無緣抱回第二座小金人，但51歲的他於典禮上的紳士造型依然有看點，他一襲經典正裝別上法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）1964年推出的黃K金鑲嵌石榴石、鑽石並飾以黃色琺瑯蜜蜂胸針，袖口則露出勞力士1,138,000元的Perpetual 1908鉑金錶，優雅迷人。





▲李奧納多佩戴勞力士Perpetual 1908鉑金錶，1,138,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

李奧納多狄卡皮歐是勞力士代言人，平日以佩戴Oyster Perpetual Land-Dweller 40腕錶、紀念利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）百年慶典的紀念版Oyster Perpetual Comosgraph Daytona腕錶等運動型腕錶為主，但此次出席奧斯卡頒獎典禮，換上勞力士古典的Perpetual 1908腕錶，此系列錶款重塑1931年原創Oyster Perpetual腕錶造型，面盤採用阿拉伯數字並配有小秒針，搭配鱷魚皮錶帶流露斯文氣息，搭載勞力士7140型機芯，動力儲存66小時。李奧納多所戴的款式為鉑金材質，搭配飾以穀粒紋的冰藍色面盤，格外出色。

▲潔西伯克利（左）與麥可B喬丹開心奪下本屆奧斯卡最佳女主角與男主角大獎。（圖／CFP）

擊退李奧納多、提摩西夏勒梅等一票強敵奪，以電影《罪人》奪得本屆奧斯卡最佳男主角獎的麥可B·喬丹（Michael B. Jordan），則在此光榮時刻佩戴PIAGET（伯爵）1970年代型號9297腕錶，被暱稱為「巧克力」的18K金長方形錶殼，搭配面盤中央鑲嵌美鑽設計，華麗卻不過分張揚，他是古董錶愛好者

，過去曾曝光「錶王」百達翡麗（Patek Philippe）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）等古董時計，展現絕佳品味。





▲麥可B喬丹戴伯爵70年代方形古董錶。（圖／品牌提供）