說流行／愛馬仕秋冬話題包一次看！凱莉包穿防水雨衣、菜籃子新迷你款必收

記者鮑璿安／專題報導

愛馬仕Hermès 2026 秋冬以暮色交界的神秘氛圍為主題，勾勒了夜幕降臨時的迷幻縮影，化作當代女騎士自由率性的面貌，《ET FASHION》這次也搶先直擊巴黎的配件展，其中人氣Bolide 與 Kelly 包皆以全新材質元素亮相，換上可愛的雨衣造型立刻掀起討論，這就為大家圈出秋冬系列的重點包款配件。

Bolide 與 Kelly 包款的全新詮釋

Bolide 與 Kelly 包已經是眾多「養馬人」再熟悉不過的摯愛款式，而本季品牌在皮革肩帶的處理上進行一大革新，將金工技藝與皮革工藝結合，把原本屬於珠寶語彙的鍊條轉化為肩背結構的一部分。採用23 枚手工組裝的銀色鍊節之間穿插皮革繩索，並以金色鍛造釘點綴，將馬蹄鐵的釘子化作靈感之一，呼應品牌標誌性的「clou de forge」元素，以往斯文的皮革肩帶也因此變得龐克個性不少。

穿上雨衣更可愛





▲Kelly 與 Bolide 換上結合 Twillcoat 防潑水棉帆布與小牛皮的雨衣。（圖／品牌提供）

想像包款披上雨衣會是什麼模樣？ Kelly 與 Bolide 的另一大進化就是換上結合 Twillcoat 防潑水棉帆布與小牛皮的外觀，靈感來自馬匹在賽場上披覆的毯子，材質與風衣面料一致，因此擁有防潑水的性能，陰天出門也能夠十分暢快。而外層採用可拆卸設計十分貼心，壓扣式開合設計與皮革滾邊，不只是視覺線條，更強化了耐用性與輪廓支撐，讓馬術精神轉化為日常實用語言。

人氣王「菜籃子」 Picotin推出光澤感皮革版本

Picotin造型源自馬廄中餵食馬匹所使用的飼料，圓潤而帶有立體感的桶狀輪廓，沒有多餘裝飾，僅以簡潔提把與金屬鎖扣點綴，呈現一種隨性卻克制的設計語言。正因為結構看似簡單，比例與皮革質地便成為視覺焦點。本季版本在尺寸上更加精巧，悄悄將尺寸縮小，使整體輪廓更俐落，同時換上帶有細緻光澤感的皮革材質，讓人一眼就愛上。

按鈕式醫生包

除了經典包款的革新，本季也帶來全新設計款式，像是這顆以醫生包為靈感的手提包款，圓潤廓形和手柄線條猶如小型的工具箱一般。連開袋方式也十分的可愛，透過中央的圓形按鈕按下後，兩側便可以輕鬆開啟，打造開闊的置物空間，色系更有療癒的奶黃色款式，渲染上一股愜意不失精緻的氣息。

同場加映居家運動領域

Ateliers Horizons 系列把愛馬仕對極致工藝的堅持延伸至居家運動領域，一顆以 Clémence 小牛皮製成的籃球，直徑 20 公分，透過反摺縫線與細緻壓印，將原本屬於球場的物件轉化為收藏級作品。雖然用了愛馬仕籃球不會因此提升球技，但經過編輯實測試打後發現，非常好上手、依然具備十足的彈性，而色彩選擇上，從 rouge H 到橘色與太妃糖色，皆延續品牌經典調性。





▲這次也滿足桌球愛好者，奢華的球桌以樺木桌面覆胡桃木皮，並以 Hunter 牛皮固定帶穩固結構。（圖／記者鮑璿安攝）

這次也滿足桌球愛好者，奢華的球桌以樺木桌面覆胡桃木皮，並以 Hunter 牛皮固定帶穩固結構；絲網球網外緣包覆 Swift 小牛皮，還裝飾了Kelly標誌性的鎖釦細節。隱藏式抽屜收納球拍與球具，11 枚皮革計分籌碼將比賽轉化為一種優雅儀式。即使是桌球拍套，也延續高級皮件的製作邏輯，可收納球拍與球具，拉鍊與背帶細節皆呼應品牌傳統。

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Balenciaga 2026秋冬系列以《ClairObscur》（明暗對照）為題，靈感來自文藝復興時期的繪畫技法，唯有在陰影的襯托下，才真正被看見。Pierpaolo的第二季也顯得駕輕就熟，81套造型色彩運用趨於克制與冷冽，黑色成為開場主旋律，許多日常造型延續Cristóbal Balenciaga對結構的尊重，像是皮革飛行夾克搭配高衩鉛筆裙、立領短版海軍外套覆於貼腿褲之上、繫帶連身褲與皮革斗篷式洋裝，皆以純黑亮相，拿出他對於輪廓的極佳把控，勾勒出強勢卻收斂態度。